В центре Улан-Удэ на месте 40 вырубленных тополей высадили 600 саженцев



















Весной 2022-го в этом самом сквере в рамках реконструкции « прошли работы по удалению старых тополей». Всего там вырубили 42 дерева. Сама территория победила в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В обновлённой зоне отдыха около Гостиных рядов в Улан-Удэ высадили свыше 670 саженцев клёна Гиннала, рябины и дерена белого – как и на площади Революции, отремонтированной в 2021 году. Это сделали для создания единого зелёного комплекса, рассказали в комитете городского хозяйства.Все украсившие центр бурятской столицы деревья устойчивы к загазованности, запылённости и к другим воздействиям городской среды. Зелёные насаждения пообещали огородить – много саженцев погибают после наездов автомобилей и из-за того, что их вытаптывают люди.Около Гостиных рядов хотят обустроить и газон на площади почти в 28 соток.- Проведём первичный посев газонных трав и дальнейшем будем досеивать места, где произошло вымерзание. В нашем климате это дело кропотливое и не быстрое, – отметила директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.Всего этой весной в столице республики высадят свыше 3300 саженцев яблони, калины, клёна Гиннала, смородины двуиглой, дерена белого, миндаля, можжевельника, рябины, ели, шиповника, акации, берёзы, серебристого тополя и боярышника.