В Улан-Удэ у Гостиных рядов ликвидировали тополя









Осенью вместо ликвидированных больших тополей высадят саженцы.



- Посадят 40 рябин, 22 клёна Гиннала высотой два метра, а также 50 кустарников дерен белых, - рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.



За приживаемостью новых деревьев будут следить специалисты «Городского лесничества».



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ





Осенью вместо ликвидированных больших тополей высадят саженцы.- Посадят 40 рябин, 22 клёна Гиннала высотой два метра, а также 50 кустарников дерен белых, - рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.За приживаемостью новых деревьев будут следить специалисты «Городского лесничества».Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ приступили ко второму этапу реконструкции территории вокруг Гостиных рядов . Работы обойдутся бюджету почти в 30 млн рублей. В ходе реконструкции уложат брусчатку, установят наземные батуты для детей, обустроят торшерное освещение и видеонаблюдение. Арт-объекты «Сердце» и «Пенсионер» отреставрируют и переместят. Так, «Пенсионер» будет смотреть лицом на Гостиные ряды, а «Сердце» переместят в сторону зелёной зоны. Также здесь планируется устройство велосипедных и роллерных дорожек.

В Улан-Удэ в рамках реконструкции территории около Гостиных рядов прошли работы по удалению старых тополей. В мэрии заявили, что это были больные деревья.- В сентябре прошлого года все зелёные насаждения здесь обследовали специалисты БГСХА. Они рекомендовали заменить 42 тополя. На деревьях имеются деформации, искривление и трещины ствола, нарушения развития осевого побега и кроны, а также наличие бактериальных болезней и пораженность инфекционными патологиями. На остальных насаждениях проведут оздоровительную обрезку, - сообщили в администрации города.