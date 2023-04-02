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Автобусов в отдалённых микрорайонах Улан-Удэ становится всё больше

Автобусов в отдалённых микрорайонах Улан-Удэ становится всё больше
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас перед МУП «Городские маршруты» стоит множество задач - распределение автобусов на маршруты, распространение пересадочного тарифа и набор водителей

Новые муниципальные автобусы средней и большой вместимости постепенно распределяют на проблемные маршруты в отдалённых микрорайонах. На этой неделе выход автобусов МУП «Городские маршруты» увеличился до 120 единиц в будние дни. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.

На маршрут №17 в начале месяца было добавлено два автобуса. Жители уже оценили изменения.

- Я каждый день езжу на работу на 17-ом маршруте, в выходные тоже выезжаю в город по делам именно на нём. Стало намного лучше - по времени вышел, сел, уехал. Раньше могли часами стоять на остановке. Сейчас автобусы вместительные, удобные. Хотелось бы, чтобы ещё добавили таких автобусов в наш микрорайон. Плюс, в обеденное время автобусы не ездят, хорошо бы, чтобы решили этот вопрос, - делится жительница микрорайона Дивизионный Туяна Цыдымпилова

Добавлены автобусы на маршрут № 10, который связывает аэропорт и железнодорожный вокзал. Жительница микрорайона Аэропорт Екатерина Бабич ездит на автобусе на учёбу с комфортом:

- В последнее время ситуация с автобусами изменилась, людям проще добираться до центра города. Автобусы большие, комфортные - удобные поручни, места больше, площадка сзади. Я вот езжу иногда вечером - вроде бы, народу много набивается, но всем хватает места, все едут домой. С расписанием всё хорошо - ездят каждые 15 минут, - рассказала Екатерина.

Сейчас перед МУП «Городские маршруты» стоит множество задач - распределение автобусов на маршруты, распространение пересадочного тарифа и набор водителей.

- Мы направляем автобусы по самым нужным направлениям для наших горожан. Распространяем систему пересадочного тарифа – теперь он работает на ещё пяти маршрутах - №19а, 33а, 3к, и №95а, №27 Первое поле. Планов много, в ближайшее время услуга появится на исконно нашем маршруте - №16. Отмечу, мы заполнили муниципальным транспортом все магистральные направления, но в ближайшее время будем менять средние ПАЗы на более вместительные «Волгабасы». Уверен, пассажиры почувствуют качественную разницу, - поделился директор предприятия Алексей Кожевников.

Расписание автобусов можно посмотреть на сайте МУП «Городские маршруты». Телефон диспетчерской - 44-72-10. 
автобусы

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