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В Бурятии сообщили, сколько семей получат региональный маткапитал

В Бурятии сообщили, сколько семей получат региональный маткапитал
Общество,  Фото:pixabay.com
Региональный маткапитал на второго ребёнка выплачивается в регионах Дальнего Востока

В этом году на выплату регионального материнского капитала в Бурятии предусмотрено 564,5 млн рублей. Региональный маткапитал получат 2,4 тысячи человек.

В прошлом году региональный маткпитал получили более 2584 семей на общую сумму 499 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Региональный материнский капитал предоставляется жителям Бурятии с 2019 года в рамках нацпроекта «Демография».

- Региональный маткапитал на второго ребёнка выплачивается в регионах Дальнего Востока. Поэтому его ещё называют «дальневосточным». Его размер не может быть ниже 30% от федерального маткапитала. В 2023 году государство в очередной раз проиндексировало размер на 8,4%, - уточнили в правительстве республики.

Сегодня размер регионального маткапитала на второго ребенка, рождённого после 1 января 2020 года, составляет 232 688 рублей. При обращении в связи с рождением второго ребёнка до 2020 года - 176 084 рублей.

По вопросу получения маткапитала нужно обратиться в клиентские службы территориальных подразделений минсоцзащиты Бурятии. Также оформить выплату можно на портале Госуслуги. Подробнее узнать о мере поддержки можно по телефону горячей линии «Наши дети»: 8-800-350-57-16
материнский капитал

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