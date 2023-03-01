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Жители Бурятии могут оформить детские выплаты, не выходя из дома

Жители Бурятии могут оформить детские выплаты, не выходя из дома
Общество,  Фото:pixabay.com.
На сайте Госуслуг можно подать заявление на 19 мер социальной поддержки

По информации Минсоцзащиты Бурятии, на портале Госуслуг жители республики могут подать заявление в электронной форме на 19 мер социальной поддержки. Одной из популярных мер среди жителей Бурятии является компенсация оплаты за детский сад.

Компенсацию можно оформить на сайте Госуслуг, из ряда представленных мер нужно будет выбрать меру поддержки под названием «выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях», находящихся на территории республики. Или можно сразу пройти по адресу: https://gosuslugi.ru/600160/1.

- Компенсационные выплаты части родительской платы за посещение ребёнком дошкольного образовательного учреждения в 2022 год были предоставлены 15 259 семьям республики на 19079 детей. Объём финансирования этой меры социальной поддержки составил свыше 95,7 млн рублей, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2022 году общий объем финансирования социальной отрасли составил более 20 млрд рублей. Из них 18,7 было направлено на предоставление социальных выплат населению республики что на 25 процентов больше, чем в прошлом году.


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