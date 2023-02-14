Перед слушателями выступит Максим Санкиров
16 февраля в Улан-Удэ состоится концерт камерной вокальной музыки. Солист Максим Санкиров (бас) выступит в художественном музее имени Сампилова.
Солист Бурятского театра оперы и балета Максим Санкиров окончил Улан-Удэнский музыкальный колледж имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова и магистратуру Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Получил мастера в Любекской музыкальной академии (Любек, Германия). Проходил стажировку в государственной музыкальной консерватории Санта Чечилия (Рим, Италия).
В первом отделении Максим Санкиров исполнит произведения немецких и австрийских композиторов эпохи романтизма на языке оригинала: Шуберта, Вагнера, Штрауса. Во втором прозвучат романсы русских композиторов: Рубинштейна, Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина. Концертмейстер — Людмила Савельева. Об этом сообщает пресс-служба Бурятской государственной филармонии.
Возрастное ограничение: 12+.
В Улан-Удэ состоится камерный концерт в музее
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