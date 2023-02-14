В Улан-Удэ состоится камерный концерт в музее

Перед слушателями выступит Максим Санкиров



16 февраля в Улан-Удэ состоится концерт камерной вокальной музыки. Солист Максим Санкиров (бас) выступит в художественном музее имени Сампилова.



Солист Бурятского театра оперы и балета Максим Санкиров окончил Улан-Удэнский музыкальный колледж имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова и магистратуру Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Получил мастера в Любекской музыкальной академии (Любек, Германия). Проходил стажировку в государственной музыкальной консерватории Санта Чечилия (Рим, Италия).



В первом отделении Максим Санкиров исполнит произведения немецких и австрийских композиторов эпохи романтизма на языке оригинала: Шуберта, Вагнера, Штрауса. Во втором прозвучат романсы русских композиторов: Рубинштейна, Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина. Концертмейстер — Людмила Савельева. Об этом сообщает пресс-служба Бурятской государственной филармонии.



Возрастное ограничение: 12+.

