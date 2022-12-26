Победителей и участников наградили ценными и вкусными подарками
23 декабря в Закаменске прошёл конкурс-фестиваль «Креативная ёлка». Его участниками которого стали организации города, а также сёл района: Далахай, Холтосон и Дутулур.
Конкурсанты удивили жюри и горожан своими интересными работами: все ёлки были изготовлены из подручных материалов. В номинации «Самая креативная ёлка» первое место завоевал 4-й Закаменский отряд ГПС РБ. Второе место выиграло ООО «Восток». Третье место заняло ООО «Закаменск – Лес».
В номинации «Самая удивительная ёлка» победу праздновала Закаменская школа №1. Вторым стало отделение пенсионного фонда по Закаменскому району. Третьими были Саверьян и Арина П.
Номинацию «Самая сказочная ёлка» выиграла СППОК «Агропродукт». На втором месте – Дабатуйская СОШ. Третье место у детсада №10 «Дюймовочка».
Все участники были награждены подарками, сообщает пресс-служба администрации Закаменска.
В Закаменске выбрали самые креативные ёлки
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