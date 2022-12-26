26 декабря

25 декабря

Популярное

В Закаменске выбрали самые креативные ёлки

В Закаменске выбрали самые креативные ёлки
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменска
Победителей и участников наградили ценными и вкусными подарками

23 декабря в Закаменске прошёл конкурс-фестиваль «Креативная ёлка». Его участниками которого стали организации города, а также сёл района: Далахай, Холтосон и Дутулур.

Конкурсанты удивили жюри и горожан своими интересными работами: все ёлки были изготовлены из подручных материалов. В номинации «Самая креативная ёлка» первое место завоевал 4-й Закаменский отряд ГПС РБ. Второе место выиграло ООО «Восток». Третье место заняло ООО «Закаменск – Лес».

В номинации «Самая удивительная ёлка» победу праздновала Закаменская школа №1. Вторым стало отделение пенсионного фонда по Закаменскому району. Третьими были Саверьян и Арина П.

Номинацию «Самая сказочная ёлка» выиграла СППОК «Агропродукт». На втором месте – Дабатуйская СОШ. Третье место у детсада №10 «Дюймовочка».

Все участники были награждены подарками, сообщает пресс-служба администрации Закаменска.
Новый год фестиваль конкурс елка Закаменск Бурятия Закаменский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

За год в Забайкалье родилось 111 двоен
За год в Забайкалье родилось 111 двоен
Общество, 26.12.2022
Тройни в регионе в этом году не были зарегистрированы
Ольхон стал одним из главных «мест силы» в России
Ольхон стал одним из главных «мест силы» в России
Общество, 26.12.2022
По итогам голосования остров занял второе место
В Бурятии завершился конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг»
В Бурятии завершился конкурс «Эхэ хэлэн манай баялиг»
Общество, 26.12.2022
Общекомандную победу праздновали учащиеся Харлунской школы
В Забайкалье назвали самые редкие имена для новорождённых в 2022 году
В Забайкалье назвали самые редкие имена для новорождённых в 2022 году
Общество, 26.12.2022
Родители называли своих детей Арья, Космос и Олимп
В Бурятии назвали победителей конкурса «Мой красивый край»
В Бурятии назвали победителей конкурса «Мой красивый край»
Общество, 26.12.2022
Дети республики рисовали дворы и общественные пространства в своих городах и сёлах
В Забайкалье проникли дзерены из Монголии
В Забайкалье проникли дзерены из Монголии
Общество, 26.12.2022
Учёт животных проходит в разгар брачного периода
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» отпраздновал День корабля
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» отпраздновал День корабля
Общество, 26.12.2022
Корабль был принят в состав ВМФ 25 декабря 2020 года
В селе Бурятии открылся спорткомплекс, построенный методом народной стройки
В селе Бурятии открылся спорткомплекс, построенный методом народной стройки
Общество, 26.12.2022
В честь открытия состоялся турнир по вольной борьбе
Монгольское видео вошло в «Топ-10 лучших клипов мира»
Монгольское видео вошло в «Топ-10 лучших клипов мира»
Общество, 26.12.2022
Авторы рейтинга заявили, что посмотрев видео рок-группы «The Hu», захочется отправиться на их родину
Жителям Иркутской области вручили госнаграды
Жителям Иркутской области вручили госнаграды
Общество, 26.12.2022
Также им присвоили почётные звания

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^