В Закаменске выбрали самые креативные ёлки

Общество, Фото: пресс-служба администрации Закаменска

Победителей и участников наградили ценными и вкусными подарками



23 декабря в Закаменске прошёл конкурс-фестиваль «Креативная ёлка». Его участниками которого стали организации города, а также сёл района: Далахай, Холтосон и Дутулур.



Конкурсанты удивили жюри и горожан своими интересными работами: все ёлки были изготовлены из подручных материалов. В номинации «Самая креативная ёлка» первое место завоевал 4-й Закаменский отряд ГПС РБ. Второе место выиграло ООО «Восток». Третье место заняло ООО «Закаменск – Лес».



В номинации «Самая удивительная ёлка» победу праздновала Закаменская школа №1. Вторым стало отделение пенсионного фонда по Закаменскому району. Третьими были Саверьян и Арина П.



Номинацию «Самая сказочная ёлка» выиграла СППОК «Агропродукт». На втором месте – Дабатуйская СОШ. Третье место у детсада №10 «Дюймовочка».



Все участники были награждены подарками, сообщает пресс-служба администрации Закаменска.

