На острове Юность провели традиционный бурятский фестиваль
7 октября в центре Иркутска, на острове Юность, состоялся долгожданный фестиваль «Ёхор на Ангаре». Хотя день выдался ветреным и пасмурным, но, несмотря на это, праздник получился ярким и тёплым, сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Перед зрителями выступили ведущий Олег Тубчинов, ансамбль песни и танца «Улаалзай», ансамбль национального танца «Ангара», а также вокалистка Анна Иннокеткина. Все желающие смогли принять участие в мастер-классе по традиционной бурятской игре «Шагай наадан».
Подарки получили участники викторины на знание традиций, обычаев, традиционной одежды, предметов быта бурят, правильно ответившие на вопросы. Но наибольший ажиотаж вызвал конкурс на самое быстрое поедание бууз – в желающих участвовать недостатка не было. Победители получили призы от спонсоров и партнёров.
Кульминацией фестиваля стал гранд-ёхор, который провёл солист ансамбля национального танца «Ангара» Анатолий Данилов. Он рассказал об истории танца и о правилах исполнения, главное из которых – движение по ходу солнца. Танцуя древний танец солнца в современном ритме, участники окончательно забыли о непогоде.
В Иркутске станцевали «Ёхор на Ангаре»
Общество, Фото:
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