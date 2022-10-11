В столице Бурятии определили лучшие педагогические видеоролики
На прошлой неделе в Улан-Удэ завершился городской дистанционный конкурс видеороликов «Талант и успех». Конкурс проводился в преддверии Дня учителя среди образовательных организаций общего и дополнительного образования.
- Участники продемонстрировали практику использования оборудования и средств обучения и воспитания в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Также конкурс показал, насколько креативными могут быть современные учителя и педагоги дополнительного образования, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Жюри, в состав которого вошли доценты и кандидаты технических, педагогических, психологических, исторических и социологических наук ВСГУТУ, БГУ и ВСГИК, распределило места следующим образом:
Учреждения дополнительного образования
Первое место – МБУ ДО «Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ»
Второе место – МАОУ ДО «Центр дополнительного образования «Эдельвейс» и МБУ ДО ДЮЦ «Безопасное детство»
Третье место – МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» г. Улан-Удэ и МАУ ДО ЦДО «Малая академия наук»
Школы
Первое место – МБОУ «Российская гимназия № 59»
Второе место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57 г. Улан-Удэ»
Третье место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 им. Героя Советского Союза Ж.Е. Тулаева» г. Улан-Удэ
В Улан-Удэ назвали победителей конкурса «Талант и успех»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
К участию приглашаются юные жители республики
Идеи юных художников используют в благоустройстве парков и дворов
В столице Бурятии определили лучшие педагогические видеоролики
За победу борются команды школ, лицеев и гимназий столицы Бурятии
Вопрос опять обсуждали в Народном Хурале
За медали будут бороться юниоры и юниорки до 21 года
В Забайкалье прошла презентация нового проекта
Посетители Спящего льва смогут узнать больше о Тарбагатайском районе
Она расположена в Нижнем Саянтуе
На острове Юность провели традиционный бурятский фестиваль
В проекте приняли участие учащиеся Улан-Удэ и 4 районов республики
Её построили в парке имени Жанаева
ВСГУТУ и ВСГИК подписали соглашение о сотрудничестве
В копилке у команды: 1 золотая, 1 серебряная и 8 бронзовых наград
В республике подвели итоги концертного марафона «Байкал – око земли»