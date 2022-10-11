В Улан-Удэ назвали победителей конкурса «Талант и успех»

В столице Бурятии определили лучшие педагогические видеоролики



На прошлой неделе в Улан-Удэ завершился городской дистанционный конкурс видеороликов «Талант и успех». Конкурс проводился в преддверии Дня учителя среди образовательных организаций общего и дополнительного образования.



- Участники продемонстрировали практику использования оборудования и средств обучения и воспитания в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Также конкурс показал, насколько креативными могут быть современные учителя и педагоги дополнительного образования, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Жюри, в состав которого вошли доценты и кандидаты технических, педагогических, психологических, исторических и социологических наук ВСГУТУ, БГУ и ВСГИК, распределило места следующим образом:



Учреждения дополнительного образования

Первое место – МБУ ДО «Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ»

Второе место – МАОУ ДО «Центр дополнительного образования «Эдельвейс» и МБУ ДО ДЮЦ «Безопасное детство»

Третье место – МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» г. Улан-Удэ и МАУ ДО ЦДО «Малая академия наук»



Школы

Первое место – МБОУ «Российская гимназия № 59»

Второе место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57 г. Улан-Удэ»

Третье место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 им. Героя Советского Союза Ж.Е. Тулаева» г. Улан-Удэ



