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В Улан-Удэ назвали победителей конкурса «Талант и успех»

В Улан-Удэ назвали победителей конкурса «Талант и успех»
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице Бурятии определили лучшие педагогические видеоролики

На прошлой неделе в Улан-Удэ завершился городской дистанционный конкурс видеороликов «Талант и успех». Конкурс проводился в преддверии Дня учителя среди образовательных организаций общего и дополнительного образования.

- Участники продемонстрировали практику использования оборудования и средств обучения и воспитания в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Также конкурс показал, насколько креативными могут быть современные учителя и педагоги дополнительного образования, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Жюри, в состав которого вошли доценты и кандидаты технических, педагогических, психологических, исторических и социологических наук ВСГУТУ, БГУ и ВСГИК, распределило места следующим образом:

Учреждения дополнительного образования
Первое место – МБУ ДО «Дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ»
Второе место – МАОУ ДО «Центр дополнительного образования «Эдельвейс» и МБУ ДО ДЮЦ «Безопасное детство»
Третье место – МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Родник» г. Улан-Удэ и МАУ ДО ЦДО «Малая академия наук»

Школы
Первое место – МБОУ «Российская гимназия № 59»
Второе место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57 г. Улан-Удэ»
Третье место – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 им. Героя Советского Союза Ж.Е. Тулаева» г. Улан-Удэ

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