В Бурятии дедушка с советским паспортом получил гражданство

Пожилой мужчина без документов жил при дацанах



Два года уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова вела работу по получению гражданства России для пожилого мужчины, у которого на руках был только паспорт СССР. В советские годы он жил на Украине.



В 2020 году к Юлии Жамбаловой обратились знакомые пенсионера и попросили помочь ему в оформлении гражданства России. Дедушка, которому исполнился 81 год, жил в последнее время в разных районах Бурятии при дацанах. На жизнь он зарабатывал сбором лечебных трав.



- Необходимость направления управлением по вопросам миграции МВД по Бурятии соответствующих запросов для установления личности и наличия документов, подтверждающих наличие гражданства, занимала длительное время. Поскольку иного, внесудебного порядка подтверждения факта постоянного проживания на территории Российской Федерации гражданина М. не было, уполномоченный подготовила заявление в районный суд об установлении факта постоянного проживания иностранного гражданина на территории Российской Федерации по состоянию на 06.02.1992 г. на основании ч.1 статьи 13 Закона о гражданстве РФ, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.



Районный суд вынес положительное решение.



Сейчас 81-летний пенсионер наконец-то получил паспорт гражданина Российской Федерации. Он уже готовит документы для оформления пенсии и других социальных выплат, льгот.



