1 июня пройдёт республиканский фестиваль «Должны смеяться дети!»
Ежегодно в международный день защиты детей в Бурятии проводится республиканский фестиваль «Должны смеяться дети!» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских подведомственных учреждениях.
1 июня в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ для 130 воспитанников, приглашённых на фестиваль, выступит государственный цирк республики Бурятия. Затем в КСК пройдёт спортивно-развлекательное мероприятие в формате тимбилдинга, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
Напомним, что в этот же день в столице Бурятии пройдёт карнавальное шествие «Парад детства». В нём примут участие учреждения допобразования и школы. Также состоится городской праздник-фестиваль «Радуга детства».
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В Улан-Удэ проведут фестиваль для детей-сирот
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