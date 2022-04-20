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В Улан-Удэ студенты колледжа искусств сыграют современную музыку

В Улан-Удэ студенты колледжа искусств сыграют современную музыку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
А студенты-художники представят свои работы

В Улан-Удэ 4 и 5 мая в центре современного искусства «Залуу» состоится концерт студентов колледжа искусств (6+). На концерте пройдёт презентация новых музыкальных произведений, написанных композиторами Бурятии для ансамбля морин-хуристов.

В исполнении ансамбля морин-хуристов прозвучат произведения «Тоонто нютаг hанагдана» и «Сюита на песни Базыра Цырендашиева» Пурбо Дамиранова, концерт для ансамбля Дарьи Коркиной, фантазия на темы Юрия Ирдынеева Ларисы Санжиевой, а также «Талын хур» Галмандаха Баттулга.

Также в рамках проекта «Залуу-Чайковский» 4 в выставочном зале центра состоится открытие выставки «Шэнэ» (6+) студентов художественного отделения колледжа искусств имени П.И. Чайковского.

В экспозиции будут представлены работы, выполненные в разных видах и жанрах изобразительного искусства - живописные натюрморты, портреты, пейзажи, тематические и декоративные композиции, гобелены, художественная керамика и дизайн-проекты. Работа выставки продлится до 15 мая, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
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