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В парке Улан-Удэ развернётся выставка ДОСААФ

В парке Улан-Удэ развернётся выставка ДОСААФ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В её рамках также организуют концертную программу

9 апреля в одном из парков столицы Бурятии состоится выставка спортивно-технического отдела ДОСААФ России. Выставку авиамоделей «Полетели» проведут в парке имени Д.Ж. Жанаева.

- Эта организация занимается патриотическим воспитанием молодёжи, подготовкой допризывников к службе в армии. А также развивает спортивно-технические виды спорта, такие как авиа- и судомоделирование, мотокросс, картинг (что и продемонстрирует на выставке) и многое другое! – сообщает о ДОСААФ дирекция по паркам Улан-Удэ.

Посетителей также ждёт игровая концертная программа с участием народной студии эстрадного вокала «Голос» культурно-досугового центра «Рассвет» и ансамбля 36-й общевойсковой армии «Селенга». Начало мероприятия: в 13:00.

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Улан-Удэ выставка ДОСААФ парки отдыха

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