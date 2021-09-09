В Иркутской области назвали победителей «Северного Аргиша»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Стали известны результаты фестиваля коренных малочисленных народов



Фестиваль коренных малочисленных народов Севера Иркутской области «Северный Аргиш – 2021» подвёл итоги. В этом году фестиваль прошёл в режиме онлайн.



Было принято более 50 заявок из Качугского, Бодайбинского, Казачинско-Ленского, Нижнеудинского, Катангского районов региона и города Иркутск. Организаторы отметили, что больше всего заявок было на конкурсе «Северный Сувенир».



Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, по итогам призовые места распределились следующим образом:



Конкурс «Эхо тайги»



Дети (с 7 до 17 лет)

Первое место - Ярослава Т., с. Алыгджер, Нижнеудинский район

Второе место - Зоя С., с. Вершина Тутуры, Качугский район

Третье место - Тимур К., с. Чептыхой, Качугский район



Взрослые (18 лет и старше)

Первое место - Евгения Гомбоева, г. Иркутск

Второе место - Любовь Маслянко, п. Перевоз, Бодайбинский район

Третье место - МКУК Нерхинского МО коллектив «Черлик», д. Нерха, Нижнеудинский район



Конкурс «Легенды предков»

Первое место - Виктория Пустохина, Анастасия Кокуева, с. Верхняя Гутара, Нижнеудинский район

Второе место - МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» ЭКЦ «Юктэ», с. Казачинское, Казачинско-Ленский район

Третье место - МКУК культурно-досуговое объединение «Катангский район», с. Ербогачен, Катангский район



Конкурс «В движении бубна»

Первое место - Ольга Сычегир, с. Ербогачен, Катангский район

Второе место - Народный ансамбль танца «Дыырак-Ибиллер», с. Алыгджер, Нижнеудинский район

Третье место - Лев Яковлев, Любовь Тулаева, с. Алыгджер, Нижнеудинский район



Конкурсе «Северный сувенир»

Первое место - Сергей Писарев, г. Иркутск

Второе место - Евгения Гомбоева, г. Иркутск

Третье место - Матрёна Курчатова, п. Перевоз, Бодайбинский район

