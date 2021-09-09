Стали известны результаты фестиваля коренных малочисленных народов
Фестиваль коренных малочисленных народов Севера Иркутской области «Северный Аргиш – 2021» подвёл итоги. В этом году фестиваль прошёл в режиме онлайн.
Было принято более 50 заявок из Качугского, Бодайбинского, Казачинско-Ленского, Нижнеудинского, Катангского районов региона и города Иркутск. Организаторы отметили, что больше всего заявок было на конкурсе «Северный Сувенир».
Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, по итогам призовые места распределились следующим образом:
Конкурс «Эхо тайги»
Дети (с 7 до 17 лет)
Первое место - Ярослава Т., с. Алыгджер, Нижнеудинский район
Второе место - Зоя С., с. Вершина Тутуры, Качугский район
Третье место - Тимур К., с. Чептыхой, Качугский район
Взрослые (18 лет и старше)
Первое место - Евгения Гомбоева, г. Иркутск
Второе место - Любовь Маслянко, п. Перевоз, Бодайбинский район
Третье место - МКУК Нерхинского МО коллектив «Черлик», д. Нерха, Нижнеудинский район
Конкурс «Легенды предков»
Первое место - Виктория Пустохина, Анастасия Кокуева, с. Верхняя Гутара, Нижнеудинский район
Второе место - МКУК «Межпоселенческий РКДЦ» ЭКЦ «Юктэ», с. Казачинское, Казачинско-Ленский район
Третье место - МКУК культурно-досуговое объединение «Катангский район», с. Ербогачен, Катангский район
Конкурс «В движении бубна»
Первое место - Ольга Сычегир, с. Ербогачен, Катангский район
Второе место - Народный ансамбль танца «Дыырак-Ибиллер», с. Алыгджер, Нижнеудинский район
Третье место - Лев Яковлев, Любовь Тулаева, с. Алыгджер, Нижнеудинский район
Конкурсе «Северный сувенир»
Первое место - Сергей Писарев, г. Иркутск
Второе место - Евгения Гомбоева, г. Иркутск
Третье место - Матрёна Курчатова, п. Перевоз, Бодайбинский район
В Иркутской области назвали победителей «Северного Аргиша»
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