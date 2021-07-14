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В Улан-Удэ начала работу выставка «Изобразительное искусство Бурятии»

В Улан-Удэ начала работу выставка «Изобразительное искусство Бурятии»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Посетителям представят более 80 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства

С 14 июля в Улан-Удэ открылась выставка «Изобразительное искусство Бурятии» из фондов национального музея республики. На выставке в художественном музее имени Ц.С. Сампилова представлены произведения бурятских художников XX–XXI вв., демонстрирующие историю становления и развития изобразительного искусства в Бурятии с начала 1920-х годов до современного времени.

Выставка включает более 80 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства известных художников республики. 1920-е и 1930-е годы представлены сюжетно-тематическими картинами с историко-бытовым, фольклорным содержанием. Художники Г. Эрдынийн, А. Хангалов, Р. Мэрдыгеев, И. Дадуев, Ц. Сампилов запечатлели на своих полотнах знакомый до мельчайших подробностей быт предков.

- Картины Е. Неволиной, А. Окладникова, А. Тимина, написанные в послевоенный период, пронизаны жизнеутверждающим оптимизмом, торжеством победы, радостью мирного труда, - сообщает пресс-служба нацмузея. - В конце 1950-х – начале 60-х годов художники Бурятии использовали новые формы художественного выражения и работали в реалистическом направлении. В 1980-е годы процессы обновления коснулись переосмысления тематического, стилистического и образного строя произведений. Молодое поколение (Ч. Шенхоров, А. Цыбикова, Б. Тайсаев, Л. Нохоева, Б. Доржиев, О. Козлов, А. Дугарова, Н. Улзытуева, В. Богомазов, Л. Воронцова, З. Доржиев, В. Рабжаева, др.) пыталось заново «прочитать» культурно-духовное наследие бурятского народа, привлекая формально-стилистические приёмы искусства других народов, других эпох.

На экспозиции представлены также произведения из фарфора, керамики, стекла известных художников А. Хомякова, В. Базарова, Р. Жимбиевой и С. Цоктоева.

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Улан-Удэ музей выставка Бурятия живопись изобразительное искусство

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