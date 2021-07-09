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В Улан-Удэ проходят акции, посвящённые писателям Бурятии

В Улан-Удэ проходят акции, посвящённые писателям Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
В честь пяти классиков Бурятии проводятся литературный фестиваль и онлайн-выставка

В Бурятии стартовал литературный фестиваль «Когда сходятся звёзды». Мероприятие посвящено юбилею пяти выдающихся классиков республики. Напомним, что в этом году отмечаются юбилейные даты сразу у пяти поэтов и писателей Бурятии: Цырен-Дулма Дондокова – 110 лет со дня рождения, Жамсо Тумунов – 105 лет, Даширабдан Батожабай – 100 лет, Исай Калашников – 90 лет, Дондок Улзытуев – 85 лет.

Как сообщает центральная городская библиотека имени И.К. Калашникова, фестиваль проходит в онлайн-формате. Для участия нужно записать свой видеоролик: это может быть отрывок из произведения юбиляров, стих, поэма, рассказ – и выложить в соцсети с хештегами #калашников, #дондокова, #улзытуев, #тумунов и #батожабай.

Также в честь юбиляров музеем истории Улан-Удэ была организована онлайн-выставка «Великолепная пятёрка». Она познакомит с жизнью и творчеством этих выдающихся поэтов и писателей, произведения которых были переведены на многие языки.

Возрастное ограничение 6+
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