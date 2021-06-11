Бурятия примет вторую кураторскую школу проекта «NEMOSKVA»

На Байкал для обмена опытом приедут кураторы из разных городов России



Завершился первый этап кураторской школы проекта «NEMOSKVA», который проходил в онлайн-формате с 9 октября 2020 года по 1 июня 2021 года. Очная программа школы пройдёт с 14 июня по 27 июня в Бурятии, на берегу озера Байкал.



Темой второй кураторской школы стала «Реанимация. Забота и критика в работе куратора». С октября прошлого года участники встречались онлайн: вместе размышляли над книгами; погружались в теорию заботы; знакомились с друг другом в рамках презентаций; обсуждали проблемы культурного сообщества и способы их решения с художниками, кураторами и исследователями на дискуссиях; обменивались письмами в рамках проекта «Республика писем»; вели совместно телеграм-канал и делились обратной связью на серии консультаций.



К участию в очном этапе школы приглашены: куратор фонда «V-A-C» Ярослав Алёшин; куратор и директор национальной художественной галереи Болгарии Яра Бубнова; художник и куратор Барбара Голуб; историк культуры и литературный критик Илья Калинин; куратор, профессор Венской академии художеств Элке Красный; куратор и сооснователь культурного центра TEXTIL Юлия Кривцова; куратор Уральского филиала Пушкинского музея (ГЦСИ Екатеринбург) Дарья Маликова; историк и директор АНО «Центр независимых социальных исследований и образования» Михаил Рожанский; антрополог и профессор Принстонского университета Сергей Ушакин.



- Потребность в консолидации современного искусства на территории Бурятии существует давно. Первые шаги в решении проблемы были предприняты в 2018 году благодаря сотрудничеству с проектом «NEMOSKVA». С тех пор прошел симпозиум деревянной скульптуры «Генезис», был открыт центр современного искусства, а также в этом году планируется проведение школы арт-проектов «Генезис». Для Бурятии кураторская школа имеет стратегическое значение. Сегодня мы не только демонстрируем потенциал республики российским и зарубежным кураторам, но и просвещаем своих специалистов, работающих в учреждениях культуры и взаимодействующих с современными художниками нашего региона. Надеемся, что Бурятия сделает свой вклад в развитие современного искусства, – пояснила Соелма Дагаева, министр культуры РБ.



Проект «NEMOSKVA» инициирован в 2017 году как стратегический проект развития современной культуры в российских регионах в период с 2018 по 2022 год. Его цель – выстраивание горизонтальных связей в сотрудничестве с региональными художниками и кураторами, исследование современной ситуации на местах посредством диалога, создание новых возможностей для международного сотрудничества.



- Кураторская школа – один из ключевых проектов платформы. Он имеет номадический формат. Идея открывать школу в разных городах также связана с доступностью, которую хотят предложить региональному сообществу. Ежегодное обучение – программа повышения квалификации для региональных специалистов, дающая возможность активизировать горизонтальные связи между профессионалами, работающими в разных контекстах, и стимулировать транслокальное сотрудничество, - сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.



Возрастное ограничение 0+

