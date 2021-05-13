В стране отметят день рождения, просветления и смерти Гаутамы Будды
В Монголии 26 мая отметят День Будды. Этот день в стране объявлен нерабочим днём.
Напомним, что Великий государственный Хурал Монголии 23 декабря 2019 года внёс поправки в закон о государственных праздниках и торжествах. Поправка гласит, что празднование дня рождения, просветления и смерти Гаутамы Будды, которое выпадает на 15 число первого месяца лета согласно буддийскому календарю, является общенациональным государственным праздником и объявлено выходным днём по всей стране.
- В ходе обсуждения члены Великого государственного Хурала отметили, что День Будды следует отмечать как день поощрения состраданию, сочувствию и доброте, а также любви к матери-природе, родителям и семье, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Монголии 26 мая объявлен нерабочим днём
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