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В Монголии 26 мая объявлен нерабочим днём

В Монголии 26 мая объявлен нерабочим днём
Общество,  Фото:pixabay.com
В стране отметят день рождения, просветления и смерти Гаутамы Будды

В Монголии 26 мая отметят День Будды. Этот день в стране объявлен нерабочим днём.

Напомним, что Великий государственный Хурал Монголии 23 декабря 2019 года внёс поправки в закон о государственных праздниках и торжествах. Поправка гласит, что празднование дня рождения, просветления и смерти Гаутамы Будды, которое выпадает на 15 число первого месяца лета согласно буддийскому календарю, является общенациональным государственным праздником и объявлено выходным днём по всей стране.

- В ходе обсуждения члены Великого государственного Хурала отметили, что День Будды следует отмечать как день поощрения состраданию, сочувствию и доброте, а также любви к матери-природе, родителям и семье, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия Праздники буддизм
 
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