В Монголии 26 мая объявлен нерабочим днём

В стране отметят день рождения, просветления и смерти Гаутамы Будды



В Монголии 26 мая отметят День Будды. Этот день в стране объявлен нерабочим днём.



Напомним, что Великий государственный Хурал Монголии 23 декабря 2019 года внёс поправки в закон о государственных праздниках и торжествах. Поправка гласит, что празднование дня рождения, просветления и смерти Гаутамы Будды, которое выпадает на 15 число первого месяца лета согласно буддийскому календарю, является общенациональным государственным праздником и объявлено выходным днём по всей стране.



- В ходе обсуждения члены Великого государственного Хурала отметили, что День Будды следует отмечать как день поощрения состраданию, сочувствию и доброте, а также любви к матери-природе, родителям и семье, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

