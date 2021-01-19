 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 января

18 января

Популярное

Сергей Зверев дал интервью о Бурятии: «Я крыша»

Сергей Зверев дал интервью о Бурятии: «Я крыша»
Общество, 
«Звезда гламура» рассказал о впечатлениях о Бурятии и поделился планами на будущее

Шоумен, стилист, певец Сергей Зверев, уроженец Култука и проведший часть детства в Бурятии, выложил на своей странице видео с интервью, которое дал на радио «Ретро ФМ». Во время эфира подняли множество тем – от политических амбиций Зверева до его вклада в популяризацию бурятских традиций. В частности, «звезда гламура» предрёк резкую популярность бурятских дэгэлов и национальных головных уборов.

- Все наряды поднимайте из сундуков и начинайте носить. Это очень хорошо можно интерпретировать с современной одеждой, - сказал Сергей Зверев.

Затем они с ведущей обсудили национальную обувь. Её Сергей Зверев назвал шикарной, удобной и очень красивой. Он рассказал, что застал времена, когда обувь расшивали вручную драгоценными и полудрагоценными камнями и мехом. Кроме того, у Зверева также есть унты. «Как жить в таком холоде и не носить унты?» - прокомментировал он.

Как оказалось, Сергей Зверев переживал за министров культуры Соелму Дагаеву и туризма Бурятии Марию Бадмацыренову, узнав об отставке правительства. Выяснилось, что именно они пригласили его познакомиться с республикой, когда артист приехал на отдых и лечение в тункинскую лечебницу Нилова Пустынь.

- У меня зрелищный отдых. Знаете, здесь такая красота, нигде такой нет. Когда я узнал про отставку правительства, я очень переживал, чтобы сохранились министры туризма и министра культуры. Потому что культура, как я посмотрел, есть… - сказал Сергей Зверев, похвалив бурятские театры.

Как оказалось, шоумен обеспокоен тем, что из Бурятии уезжает молодёжь. По его мнению, чтобы снизить отток населения необходимо предоставить работу с достойной заработной платой.

- Чтоб не только официанты и официантки, мечтают-то совсем о другом. Ну, а если он мечтает, чтобы зарплата была нормальная, чтоб по этой же работе он не поехал устраиваться в другой город, в другую страну. Чтобы эта профессия была здесь у него, чтобы зарплата была нормальная, человеческая. Чтобы мог позволить себе одеться, обуться, еда чтобы была, - сказал Сергей Зверев.

При этом признался, что и сам в детстве уехал с Родины, но ему было тогда было шесть лет: «Что я тогда соображал». Его мама вышла замуж за мужчину, который предложил отправиться на заработки в другой регион. Но Зверев уверен, что если бы в их родном месте была достойная работа с высокой заработной платой, то родители бы никуда не поехали.

Во время перерыва стилист оценил наряды работников радиостанции: «Как вокалистки». Девушки признались, что они старались и готовились ко встрече со звездой. У обеих были наряды с блестящими элементами гардероба.

Рассказывая про детство, шоумен вспомнил, что во втором классе ходил в Бурятии в школу пешком 11 км – от Гужир до Далахая. Поэтому эти места он очень хорошо помнит до сих пор.

Не обошлось и без обсуждения планируемого выдвижения Зверева в Госдуму от Бурятии на выборах в сентябре. Сергей сказал, что если он всё же станет депутатом Госдумы, то будет лоббировать интересы всей Бурятии, а не только Тункинской долины. Ведь именно Тунку Зверев защищал во время всероссийского туристического конкурса. Где Тунка одержала победу.

- Я, условно говоря, всё взял на себя. Я – крыша. Я сейчас поручился за руководство Тункинской долины, руководство Бурятии, что всё будет хорошо: деньги дойдут, всё будет построено… - сказал Сергей Зверев.

- У нас уже давно не модно, не круто даже само понятие «Родина». Сейчас уже не модно любить и защищать свою Родину – это ты сейчас как лошара. То есть так уже никто не говорит, - отметил Сергей Зверев в продолжении обсуждения.

Ведущая отметила, что Звереву удалось каким-то образом сплотить и объединить народ: во время проведения одиночного пикета в защиту Байкала, во время голосования за Тункинскую долину и др.

Также во время эфира он обратился к единомышленникам с просьбой о поддержке в соцсетях. По его словам, негативные комментарии в пабликах оставляют проплаченные боты. Серей Зверев попросил писать комментарии в поддержку. «Пишите, а то победят деньги», - обратился он.

В завершении он предложил организовать с «Ретро ФМ» совместный концерт, поскольку у него спрашивают, когда будет концерт в Бурятии. Для начала это будет «для начала скромно, а затем мы сделаем это грандиозно» и с национальным колоритом, пояснил Сергей Зверев.

На прощание он пожелал жителям Бурятии здоровья и счастья.

Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Зверев встретил Новый год в Бурятии. Сейчас он готовит костюм к Сагаалгану. На радио ему рассказали о ритуале очищения к Белому месяцу, чем весьма заинтересовали его.

Артист отдыхает в Бурятии с конца прошлого года. Он побывал в Улан-Удэ, отдохнул в Тункинском районе и на Байкале. На прошлой неделе он возложил цветы к Вечном огню на Мемориале Победы в Улан-Удэ. Для этого он снял верхнюю одежду, оставшись в одном костюме.



Сергей Зверев
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Велосипедист из Забайкалья завоевал 2 медали чемпионата России
Велосипедист из Забайкалья завоевал 2 медали чемпионата России
Общество, 19.01.2021
Соревнования по спорту слепых проходили на велосипедах класса «тандем»
Сергей Зверев дал интервью о Бурятии: «Я крыша»
Сергей Зверев дал интервью о Бурятии: «Я крыша»
Общество, 19.01.2021
«Звезда гламура» рассказал о впечатлениях о Бурятии и поделился планами на будущее
Жители посёлка в Бурятии мёрзнут в своих квартирах
Жители посёлка в Бурятии мёрзнут в своих квартирах
Общество, 19.01.2021
Температура в помещении падает едва ли не до 10 градусов
Бегун из Бурятии стал призёром кубка главы Чувашии
Бегун из Бурятии стал призёром кубка главы Чувашии
Общество, 19.01.2021
Николай Вербицкий выиграл «серебро» на дистанции 800 метров
В Бурятии учащихся наградили госпремией в области культуры
В Бурятии учащихся наградили госпремией в области культуры
Общество, 19.01.2021
Семь студентов республики стали лауреатами госпремии региона в сфере искусства за 2020 год
В Улан-Удэ отпраздновали Крещение Господне
В Улан-Удэ отпраздновали Крещение Господне
Общество, 19.01.2021
Богослужения возглавил митрополит Иосиф
В Бурятии до конца недели будет морозно
В Бурятии до конца недели будет морозно
Общество, 19.01.2021
Местами столбик термометра будет опускаться до -43
Кяхтинский музей попал в топ-1000 культурных брендов
Кяхтинский музей попал в топ-1000 культурных брендов
Общество, 19.01.2021
Музей отмечен на карте культурных брендов России
В Бурятии возобновлены спортивные соревнования
В Бурятии возобновлены спортивные соревнования
Общество, 19.01.2021
Изменения официально внесены в указ главы Бурятии
Мэрия Улан-Удэ выдвинула радикальные предложения по собакам
Мэрия Улан-Удэ выдвинула радикальные предложения по собакам
Общество, 19.01.2021
Всех владельцев собак хотят обязать платить налог, а также получать согласие соседей
Бурятский депутат рассказал о том, как отморозил полноса
Бурятский депутат рассказал о том, как отморозил полноса
Общество, 19.01.2021
Однажды Гергенов заблудился в лесу в мороз
В школы Улан-Удэ поступили дезинфекторы, распознающие лица
В школы Улан-Удэ поступили дезинфекторы, распознающие лица
Общество, 19.01.2021
Температуру у школьников Улан-Удэ будут измерять необычными аппаратами
Известный фотограф рассказал о спасении нерпёнка на Байкале
Известный фотограф рассказал о спасении нерпёнка на Байкале
Общество, 19.01.2021
Заботливой нянькой для нерпёнка стала собака  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^