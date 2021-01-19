Сергей Зверев дал интервью о Бурятии: «Я крыша»

Артист отдыхает в Бурятии с конца прошлого года. Он побывал в Улан-Удэ, отдохнул в Тункинском районе и на Байкале. На прошлой неделе он возложил цветы к Вечном огню на Мемориале Победы в Улан-Удэ. Для этого он снял верхнюю одежду, оставшись в одном костюме.







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Шоумен, стилист, певец Сергей Зверев, уроженец Култука и проведший часть детства в Бурятии, выложил на своей странице видео с интервью, которое дал на радио «Ретро ФМ». Во время эфира подняли множество тем – от политических амбиций Зверева до его вклада в популяризацию бурятских традиций. В частности, «звезда гламура» предрёк резкую популярность бурятских дэгэлов и национальных головных уборов.- Все наряды поднимайте из сундуков и начинайте носить. Это очень хорошо можно интерпретировать с современной одеждой, - сказал Сергей Зверев.Затем они с ведущей обсудили национальную обувь. Её Сергей Зверев назвал шикарной, удобной и очень красивой. Он рассказал, что застал времена, когда обувь расшивали вручную драгоценными и полудрагоценными камнями и мехом. Кроме того, у Зверева также есть унты. «Как жить в таком холоде и не носить унты?» - прокомментировал он.Как оказалось, Сергей Зверев переживал за министров культуры Соелму Дагаеву и туризма Бурятии Марию Бадмацыренову, узнав об отставке правительства. Выяснилось, что именно они пригласили его познакомиться с республикой, когда артист приехал на отдых и лечение в тункинскую лечебницу Нилова Пустынь.- У меня зрелищный отдых. Знаете, здесь такая красота, нигде такой нет. Когда я узнал про отставку правительства, я очень переживал, чтобы сохранились министры туризма и министра культуры. Потому что культура, как я посмотрел, есть… - сказал Сергей Зверев, похвалив бурятские театры.Как оказалось, шоумен обеспокоен тем, что из Бурятии уезжает молодёжь. По его мнению, чтобы снизить отток населения необходимо предоставить работу с достойной заработной платой.- Чтоб не только официанты и официантки, мечтают-то совсем о другом. Ну, а если он мечтает, чтобы зарплата была нормальная, чтоб по этой же работе он не поехал устраиваться в другой город, в другую страну. Чтобы эта профессия была здесь у него, чтобы зарплата была нормальная, человеческая. Чтобы мог позволить себе одеться, обуться, еда чтобы была, - сказал Сергей Зверев.При этом признался, что и сам в детстве уехал с Родины, но ему было тогда было шесть лет: «Что я тогда соображал». Его мама вышла замуж за мужчину, который предложил отправиться на заработки в другой регион. Но Зверев уверен, что если бы в их родном месте была достойная работа с высокой заработной платой, то родители бы никуда не поехали.Во время перерыва стилист оценил наряды работников радиостанции: «Как вокалистки». Девушки признались, что они старались и готовились ко встрече со звездой. У обеих были наряды с блестящими элементами гардероба.Рассказывая про детство, шоумен вспомнил, что во втором классе ходил в Бурятии в школу пешком 11 км – от Гужир до Далахая. Поэтому эти места он очень хорошо помнит до сих пор.Не обошлось и без обсуждения планируемого выдвижения Зверева в Госдуму от Бурятии на выборах в сентябре. Сергей сказал, что если он всё же станет депутатом Госдумы, то будет лоббировать интересы всей Бурятии, а не только Тункинской долины. Ведь именно Тунку Зверев защищал во время всероссийского туристического конкурса. Где Тунка одержала победу.- Я, условно говоря, всё взял на себя. Я – крыша. Я сейчас поручился за руководство Тункинской долины, руководство Бурятии, что всё будет хорошо: деньги дойдут, всё будет построено… - сказал Сергей Зверев.- У нас уже давно не модно, не круто даже само понятие «Родина». Сейчас уже не модно любить и защищать свою Родину – это ты сейчас как лошара. То есть так уже никто не говорит, - отметил Сергей Зверев в продолжении обсуждения.Ведущая отметила, что Звереву удалось каким-то образом сплотить и объединить народ: во время проведения одиночного пикета в защиту Байкала, во время голосования за Тункинскую долину и др.Также во время эфира он обратился к единомышленникам с просьбой о поддержке в соцсетях. По его словам, негативные комментарии в пабликах оставляют проплаченные боты. Серей Зверев попросил писать комментарии в поддержку. «Пишите, а то победят деньги», - обратился он.В завершении он предложил организовать с «Ретро ФМ» совместный концерт, поскольку у него спрашивают, когда будет концерт в Бурятии. Для начала это будет «для начала скромно, а затем мы сделаем это грандиозно» и с национальным колоритом, пояснил Сергей Зверев.На прощание он пожелал жителям Бурятии здоровья и счастья.Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Зверев встретил Новый год в Бурятии. Сейчас он готовит костюм к Сагаалгану. На радио ему рассказали о ритуале очищения к Белому месяцу, чем весьма заинтересовали его.