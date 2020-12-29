За сутки выявили 190 человек
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятия на утро 29 декабря в республике зарегистрировано 25 535 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Суточный прирост составил 190 человек.
54% (13 758) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 190 новых случаев COVID-19: 154 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Круг контактных лиц составляет 4654 человек.
Всего выздоровели от COVID-19 – 22 740 человек (или 89.05%), 201 из них выписались накануне. Дополнительно снято с наблюдения 79 пациентов.
В стационарах получают лечение 1294 пациента с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 963. В отделениях реанимации находится 76 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 58 пациентов (из них старше 65 – 35), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 40.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2209 коек, занято – 1294, свободно – 915 коек. Занятость коечного фонда составляет 58,6%.
Амбулаторное лечение проходят 920 пациентов с COVID-19, наблюдается 3795 человек.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 581 человек. За последние сутки скончались 4 человека.
Ситуация с коронавирусом в Бурятии не меняется
Общество, Фото:
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