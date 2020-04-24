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В Иркутской области создана Усть-Ордынская гимназия-интернат

В Иркутской области создана Усть-Ордынская гимназия-интернат
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Гимназия-интернат появится в невостребованном здании детдома

Создана Усть-Ордынская гимназия-интернат. Решение об этом было принято 23 апреля на заседании правительства Иркутской области.

- Предложения о создании Усть-Ордынской гимназии, призванной обеспечивать высокий уровень подготовки и качество знаний у учащихся, неоднократно поступали от общественности и отдельных жителей округа, - отметил исполняющий обязанности заместителя губернатора Иркутской области – руководителя администрации УОБО Анатолий Прокопьев.

Открытие гимназии позволит обеспечить доступ детям из отдалённых территорий к получению качественного образования и ослабит нагрузку на пять действующих школ в посёлке Усть-Ордынский. По рекомендации регионального министерства образования, Института развития образования Иркутской области, учёных Бурятского государственного университета на гимназию будут возложены функции методического центра по сохранению и развитию бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе.

Гимназия-интернат будет работать в здании, построенном для размещения детского дома в посёлке Усть-Ордынский. Однако учреждение такого типа оказалось невостребованным - в округе нет детей, нуждающихся в определении в детский дом.

В гимназии планируется открытие 14 классов, рассчитанных на 280 детей. 64 ребёнка будут круглосуточно пребывать в образовательном учреждении. Обучение в нём начнётся 1 сентября 2020 года.

Анатолий Прокопьев отметил, что сохранению и развитию родного языка в округе уделяется особое внимание: в округе 23% школьников и 37% воспитанников детских садов изучают бурятский язык, сообщили в пресс-службе правительства региона.
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