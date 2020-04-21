Библиотека запустила интересный онлайн-проект
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Библиотека-филиал №12 Централизованной библиотечной системы Улан-Удэ продолжает онлайн-проект «Учим бурятский язык – Буряад хэлэеэ Yзэе».⠀
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- Вы откроете для себя множество слов и фраз, пополните словарный запас, а также сможете задать интересующий вопрос и получить ответ. Узнай, как быстро и легко учить бурятский язык в онлайн режиме! На следующем занятии поговорим о районах проживания бурят и свадебной обрядности, - сообщают организаторы.
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К участию приглашаются взрослые и дети. Занятия проводятся каждую среду и пятницу на прямой эфир в 15:00 в Instagram на странице библиотеки @bibliotekasotykh ⠀
6+
Бурятский язык предлагают учить через Instagram
Общество, Фото:
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