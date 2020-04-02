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Бурятский оперный театр открыл доступ к видеоархиву

Бурятский оперный театр открыл доступ к видеоархиву
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зрители могут увидеть 19 постановок последних лет

Бурятский театр оперы и балета им. Г. Цыдынжапова открыл доступ к части своего видеоархива и составил специальную подборку, куда вошли записи девятнадцати спектаклей последних лет, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

Во время режима самоизоляции зрителям предлагается посмотреть оперы «Аида», «Бал-маскарад», «Тоска», «Демон», «Риголетто», балеты «Баядерка», «Кармина Бурана», «Коппелия», «Красавица Ангара», «Лебединое озеро», «Пер Гюнт», «Сон в летнюю ночь», запись гала-концерта VI Фестиваля оперы им. Лхасарана Линховоина, а также видео-версии проекта «Бурятские сказки и легенды», вошедшего в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска», и балета «Талисман», трехкратного номинанта премии.

Доступ к спектаклям, а также информация о датах показа и исполнителях доступны по ссылке: http://uuopera.ru/stayhome/
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