Зрители могут увидеть 19 постановок последних лет
Бурятский театр оперы и балета им. Г. Цыдынжапова открыл доступ к части своего видеоархива и составил специальную подборку, куда вошли записи девятнадцати спектаклей последних лет, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Во время режима самоизоляции зрителям предлагается посмотреть оперы «Аида», «Бал-маскарад», «Тоска», «Демон», «Риголетто», балеты «Баядерка», «Кармина Бурана», «Коппелия», «Красавица Ангара», «Лебединое озеро», «Пер Гюнт», «Сон в летнюю ночь», запись гала-концерта VI Фестиваля оперы им. Лхасарана Линховоина, а также видео-версии проекта «Бурятские сказки и легенды», вошедшего в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска», и балета «Талисман», трехкратного номинанта премии.
Доступ к спектаклям, а также информация о датах показа и исполнителях доступны по ссылке: http://uuopera.ru/stayhome/
Бурятский оперный театр открыл доступ к видеоархиву
Общество, Фото:
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