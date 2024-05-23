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На Забайкальский кинофестиваль приедут более 30 артистов

На Забайкальский кинофестиваль приедут более 30 артистов
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Забайкалья
Среди них Александр Балуев, Юлия Рутберг, Ольга Тумайкина и другие

Более 30 артистов прилетят на XI Забайкальский международный кинофестиваль, чтобы пообщаться со зрителями и выступить на творческих вечерах, сообщили организаторы мероприятия.

Традиционно на главное кинособытие Забайкальского края приедет народный артист РСФСР Александр Михайлов, а вместе с ним прилетят Мирослава Михайлова, Анатолий Черников, Анна Котова, Александр Домогаров, Анастасия Макеева, Алика Смехова, Милена Нестерова и Алексей Розин.

Посетят Забайкалье и Юлия Рутберг, Александр Балуев, Глеб Матвейчук, Ольга Тумайкина, Наталья Куликова, Олег Масленников-Войтов, Александр Яцко, Ольга Кабо, Нина Шацкая, Наталия Селивёрстова, Илья Глинников-Месхи, Борис Галкин, Элеонора Филина и Николай Рябуха.

Пообщаться во время творческих вечеров и на церемонии открытия кинофестиваля можно будет с Аллой Довлатовой, Татьяной Абрамовой, Юрием Беляевым, Андреем Кайковым, Владимиром Стекловым, Игорем Ливановым, Андреем Чернышёвым, Ириной Медведевой, Викторией Тарасовой, Дмитрием Павленко, Григорием Гладковым и Маргаритой Колотилиной. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Возрастное ограничение: 18+.
Забайкальский край кинофестиваль

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