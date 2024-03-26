Будут показаны ленты, сделанные в странах Евразии
Фильмы из России, Азии и Европы, которые не всегда можно увидеть в широком прокате, будут представлены на одиннадцатом Забайкальском международном кинофестивале.
- Общую программу фестиваля составят лучшие картины различных стран, которые не всегда представлены в широком российском кинопрокате. В этом году будут представлены фильмы из Азии, Европы, России. Фильмы кинофестиваля объединит тема семьи, — уточнили организаторы.
Особенностью кинофестиваля, который пройдёт с 30 мая по 2 июня этого года в Забайкальском крае, станет его выход на ещё более широкие охваты аудитории, сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.
- В 2024 году кинофестиваль выходит на новый уровень международных активностей, становясь площадкой для взаимодействия киноотрасли не только разных регионов России, но и окружающих Забайкалье территорий, — добавили в пресс-службе ЗМКФ.
Возрастное ограничение: 18+.
Фильмы Забайкальского кинофестиваля будут посвящены семейной теме
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