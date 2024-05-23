В Бурятии откроют сезон сапбординга

Любители гребного спорта соберутся на озере Тулунжа



26 мая в Бурятии пройдут первые соревнования для любителей «Кубок г. Улан-Удэ» по сапбордингу. Открытие водного гребного сезона на сапах состоится с 10:00 до 14:00 в акватории озера Тулунжа Советского района города Улан-Удэ.



Соревнования проведут на дистанциях:

- спринт 100 м (дети, юниоры, взрослые);

- техническая гонка на 1000 м (юниоры, взрослые).



Победитель «Кубка г. Улан-Удэ» по сапбордингу определяется по итогам участия в двух стартах (спринт, техническая гонка). Победители и призёры получают диплом, медаль, кубок победителя и призы по водной тематике.



Как сообщает федерации экстремальных видов спорта и путешествий Республики Бурятия «Байкальский экстрим», также в программе запланированы мастер-классы и мини турниры по слеклайну и баланс-бордам.



Программа соревнований



10:00-11:00 – Регистрация

11:00-11:30 - Проведение мастер класса по сапбордингу. Предстартовый брифинг

12:00 - Старт на дистанции 100 метров. Короткая скоростная гонка

12:30 – Старт на дистанции 1 км. Техническая гонка

13:40 – Мастер-класс. Любительские турниры по возрастам на слеклайне и баланс-бордах

14:00 - Подведение итогов и награждение участников



Возрастное ограничение: 0+.

