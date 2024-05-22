В Бурятии одобрили проект строительства стадиона в Кяхте

Одобренная экспертами документация предполагает строительство целого комплекса спортивных сооружений и площадок



Госэкспертиза Бурятии выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства стадиона в Кяхте. Планируется строительство целого комплекса спортивных сооружений и площадок, а также административного здания на месте существующего стадиона «Чемпион».



- В результате проведённого обследования существующего административного здания, расположенного на территории стадиона по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, д. 91, было принято решение о его сносе из-за физического износа конструктивных элементов, - сообщили в управлении государственной экспертизы республики.



По проекту на существующем стадионе «Чемпион» предлагается построить новое футбольное поле с круговыми беговыми дорожками, площадку для прыжков в длину, спортивные площадки для игры в волейбол и баскетбол, с уличными тренажёрами, площадку для сдачи норм ГТО, хоккейную коробку и административное здание.



Общая площадь открытых спортивных площадок составит более 14 тысяч квадратных метров.



В новом административном двухэтажном здании, кроме непосредственно административных, технических и санитарных помещений, запроектированы спортивный и тренажерный залы и гостиница на восемь номеров, в которую одновременно можно заселить до 32-х человек.



- Простые по форме фасады здания из-за вертикального ритмичного чередования светопрозрачных и глухих участков стен приобретают динамичный современный дизайн, соответствующий назначению здания. В то же время треугольный фронтон над главным входом вместе с выступающими вертикальными частями стен – это намёк на классическую архитектуру исторических построек купеческой Кяхты, - рассказали в учреждении.



Беговые дорожки и спортивные площадки по проекту имеют резиновое бесшовное покрытие, футбольное поле покрывается искусственным газоном. Для организации зрительских мест предусмотрена установка сборно-разборных трибун, для проведения торжественных мероприятий запроектированы флагштоки и чаша для огня.



На участке будут сооружены подпорные стенки, лестничные сходы и пандусы, предусмотрена автостоянка. Кроме того, благоустройство территории включает в себя устройство металлического ограждения, искусственного освещения, озеленение территории.



В проекте предусмотрены мероприятия по доступности спортивного комплекса для маломобильных групп населения.

