В Улан-Удэ семьи поделятся своими историями

Участниками конкурса станут дети и их родители



В Железнодорожном районе столиц Бурятии проводится конкурс семейных историй. Задача конкурса – изучение и поддержка семейных ценностей и традиций, изложение значимых семейных историй.



Участниками могут стать дети в возрасте от 10 до 18 лет и их родители. Каждый участник конкурса может представить только одну историю с фотографиями.



Все участники конкурса в качестве конкурсной работы выкладывают на своей персональной странице или странице родителя (законного представителя) в определённой конкурсом социальной сети свою историю и 1-2 фотографии. Также в срок до 10 марта они должны будут заполнить заявку.



Победителей и призёров конкурса историй и фотографий «История одной семьи» ждут ценные подарки. Подробности можно узнать на странице администрации в соцсетях.



Возрастное ограничение: 12+.

