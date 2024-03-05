05 марта

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В Улан-Удэ семьи поделятся своими историями

В Улан-Удэ семьи поделятся своими историями
Общество,  Фото:pixabay.com
Участниками конкурса станут дети и их родители

В Железнодорожном районе столиц Бурятии проводится конкурс семейных историй. Задача конкурса – изучение и поддержка семейных ценностей и традиций, изложение значимых семейных историй.

Участниками могут стать дети в возрасте от 10 до 18 лет и их родители. Каждый участник конкурса может представить только одну историю с фотографиями.

Все участники конкурса в качестве конкурсной работы выкладывают на своей персональной странице или странице родителя (законного представителя) в определённой конкурсом социальной сети свою историю и 1-2 фотографии. Также в срок до 10 марта они должны будут заполнить заявку.

Победителей и призёров конкурса историй и фотографий «История одной семьи» ждут ценные подарки. Подробности можно узнать на странице администрации в соцсетях.

Возрастное ограничение: 12+.
Улан-Удэ конкурс дети Железнодорожный район семьи

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