18 сентября

17 сентября

Популярное

В Бурятии приставы возьмут под контроль работу МФО по возврату долгов

В Бурятии приставы возьмут под контроль работу МФО по возврату долгов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Процедуру планируют ввести в следующем году

В Бурятии судебные приставы возьмут под контроль деятельность микрофинансовых организаций по возврату просроченной задолженности. Ведомство будет вести перечень МФО по аналогии с реестром коллекторских организаций.

- У нас огромное количество микрофинансовых организаций, которые достаточно быстро и хорошо раздают микрокредиты нашим гражданам. Со следующего года служба судебных приставов будет контролировать эти организации. Мы понимаем, что будет большой вал обращений физлиц, поскольку это будет наш предмет ведения, - сообщил на брифинге главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

Процедуру контроля планируют ввести с 1 февраля 2024 года.

На сегодняшний день около 95 тысяч жителей республики имеют просроченную кредиторскую задолженность. С ними работают службы безопасности банков, коллекторских обществ и микрофинансовых организаций.

УФССП по Бурятии ведёт реестр юридических лиц, которые занимаются возвратом просроченной задолженности. Сейчас в республике числится всего две профессиональные коллекторские организации. За ними ведётся пристальный контроль. В случае нарушений прав граждан по изыманию долгов они будут привлекаться к административной ответственности.

Со следующего года реестр пополнят все действующие микрозаймы.

- Казалось бы немного, но в целом по России таких организаций, включённых в реестр, всего 452. Довольно часто к нам обращаются граждане, что им постоянно поступают звонки от коллекторов. Постоянно кто-то приходит, кладёт письма в ящик от имени юрлиц о необходимости возврата просроченной задолженности. Законодательством чётко регламентируется общее количество встреч, порядок общения кредитора с должником. Если этот порядок нарушается, физлицо имеет право обратиться в службу судебных приставов, - сказал Пётр Ертанов.

За какие именно нарушения юридических лиц могут привлечь к административной ответственности:

- Не допускается введение должника и иных лиц в заблуждение;
- Не допускается непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни в период с 22 вечера до 8 часов утра, а выходные с 20 вечера до 9 утра;
- Посредством личных встреч коллектора и должника более 1 раза в неделю;

На 1 сентября административные протоколы были составлены на семь крупных банков и на одну микрофинансовую организацию. Общая сумма штрафов составила более 1 млн рублей.

Сейчас деятельность микрофинансовых организаций контролируется Центробанком РФ.


судебные приставы долги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

21-летний водитель теплохода незаконно катал туристов на Байкале
21-летний водитель теплохода незаконно катал туристов на Байкале
Бизнес, 15.09.2023
19-летняя подруга нарушителя рекламировала услуги
Иркутск впервые принимает федеральный форум «Леса России»
Иркутск впервые принимает федеральный форум «Леса России»
Бизнес, 14.09.2023
Мероприятие проходит в городе с 13 по 14 сентября
В Бурятии на овощебазе как попало хранили навоз
В Бурятии на овощебазе как попало хранили навоз
Бизнес, 14.09.2023
Руководитель предприятия получил представление прокуратуры
В столице Бурятии появится горнолыжный комплекс с несколькими трассами
В столице Бурятии появится горнолыжный комплекс с несколькими трассами
Бизнес, 12.09.2023
Планируется, что он заработает уже этой зимой 
В Бурятии назвали лучшие гастрономические бренды
В Бурятии назвали лучшие гастрономические бренды
Бизнес, 11.09.2023
Победил рыбный пирог Кабанского района
Большинство компаний в Улан-Удэ забывают о бывших сотрудниках на пенсии
Большинство компаний в Улан-Удэ забывают о бывших сотрудниках на пенсии
Бизнес, 11.09.2023
Их поддерживает только часть экс-работодателей
В Улан-Удэ компании не хотят нанимать «летунов»
В Улан-Удэ компании не хотят нанимать «летунов»
Бизнес, 08.09.2023
Большинство из них настороженно относятся к людям, постоянно меняющим работу
В Бурятии «управляшка» привела в порядок подъезды благодаря прокуратуре
В Бурятии «управляшка» привела в порядок подъезды благодаря прокуратуре
Бизнес, 08.09.2023
Директор управляющей компании получил от прокуратуры представление
В Бурятии за две недели прикрыли шесть точек фастфуда
В Бурятии за две недели прикрыли шесть точек фастфуда
Бизнес, 08.09.2023
Работу кафе и киосков пришлось приостановить из-за антисанитарии
В Бурятии усложнили работу таксистам
В Бурятии усложнили работу таксистам
Бизнес, 07.09.2023
Теперь у каждого водителя должно быть разрешение на перевозку пассажиров
На Байкале за выходные поймали шесть нелегальных перевозчиков на катерах
На Байкале за выходные поймали шесть нелегальных перевозчиков на катерах
Бизнес, 06.09.2023
Пятеро из них уже привлекались к ответственности за незаконную перевозку туристов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^