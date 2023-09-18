В Бурятии приставы возьмут под контроль работу МФО по возврату долгов

Процедуру планируют ввести в следующем году



В Бурятии судебные приставы возьмут под контроль деятельность микрофинансовых организаций по возврату просроченной задолженности. Ведомство будет вести перечень МФО по аналогии с реестром коллекторских организаций.



- У нас огромное количество микрофинансовых организаций, которые достаточно быстро и хорошо раздают микрокредиты нашим гражданам. Со следующего года служба судебных приставов будет контролировать эти организации. Мы понимаем, что будет большой вал обращений физлиц, поскольку это будет наш предмет ведения, - сообщил на брифинге главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.



Процедуру контроля планируют ввести с 1 февраля 2024 года.



На сегодняшний день около 95 тысяч жителей республики имеют просроченную кредиторскую задолженность. С ними работают службы безопасности банков, коллекторских обществ и микрофинансовых организаций.



УФССП по Бурятии ведёт реестр юридических лиц, которые занимаются возвратом просроченной задолженности. Сейчас в республике числится всего две профессиональные коллекторские организации. За ними ведётся пристальный контроль. В случае нарушений прав граждан по изыманию долгов они будут привлекаться к административной ответственности.



Со следующего года реестр пополнят все действующие микрозаймы.



- Казалось бы немного, но в целом по России таких организаций, включённых в реестр, всего 452. Довольно часто к нам обращаются граждане, что им постоянно поступают звонки от коллекторов. Постоянно кто-то приходит, кладёт письма в ящик от имени юрлиц о необходимости возврата просроченной задолженности. Законодательством чётко регламентируется общее количество встреч, порядок общения кредитора с должником. Если этот порядок нарушается, физлицо имеет право обратиться в службу судебных приставов, - сказал Пётр Ертанов.



За какие именно нарушения юридических лиц могут привлечь к административной ответственности:



- Не допускается введение должника и иных лиц в заблуждение;

- Не допускается непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни в период с 22 вечера до 8 часов утра, а выходные с 20 вечера до 9 утра;

- Посредством личных встреч коллектора и должника более 1 раза в неделю;



На 1 сентября административные протоколы были составлены на семь крупных банков и на одну микрофинансовую организацию. Общая сумма штрафов составила более 1 млн рублей.



Сейчас деятельность микрофинансовых организаций контролируется Центробанком РФ.





