PepsiCo прекратит продажу напитков в России

Будет приостановлена продажа Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков



Компания PepsiCo прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России из-за событий на Украине. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает Reuters.



- Однако компания продолжит производить товары первой необходимости: молочные продукты и детское питание. Это решение поможет поддерживать 20 тысяч российских сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных рабочих в цепочке поставок, - отмечается в заявлении компании, которое цитирует lenta.ru.



Ранее деятельность в России приостановила американская компания The Coca-Cola Company, которая выпускает Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua. Перед этим аналогичное решение приняла американская корпорация Procter & Gamble. В компании отметили, что оставят на российском направлении только «продукты базовой гигиены». При этом не поясняется, какие бренды уйдут из страны.

