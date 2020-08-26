Суд признал информацию о продаже анаболиков запрещённой
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал данные о продаже анаболических стероидов информацией, распространение которой в России запрещено.
В суд обратился Бурятский транспортный прокурор с административным иском. В нём он просил признать информацию, размещённую на сайте, запрещённой к распространению на территории РФ.
Доступ на сайт свободный, не требует предварительной регистрации и пароля. На ресурсе продавались анаболические стероиды с доставкой по городам России, в том числе в Улан-Удэ.
По решению суда сайт попал в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено. Решение суда обращено к немедленному исполнению, вступило в законную силу, сообщили в Железнодорожном районном суде.
В Улан-Удэ закрыли сайт по продаже анаболиков
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