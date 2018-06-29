В подъезде не было освещения
С управляющей компании ООО «Лидер» в посёлке Атамановка Читинского района решено взыскать компенсацию морального вреда, причинённого в результате падения с лестницы в подъезде жилого дома.
- Женщина, выходя из квартиры в вечернее время споткнулась в подъезде и сломала руку. Пенсионерка, как и другие жильцы дома, неоднократно обращалась в управляющую компанию с просьбами отрегулировать освещение лестницы в подъезде и установить перила, однако управляющей компанией их обращения игнорировались, - сообщает прокуратура Забайкальского края.
Обслуживание лестниц подъезда многоквартирного дома, а равно обслуживание осветительных установок возложена в силу договора на управляющую компании.
Суд удовлетворил требования женщины, взыскав с «управляшки» компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.
В Забайкалье управляющую компанию обязали заплатить за падение на лестнице
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В подъезде не было освещения
За май и июнь проверили 104 предприятия
Женщина трудилась уборщицей
Продавцы выдают вещи из секонд-хенда за новые. ВИДЕО
Бурятское УФАС России признало необоснованной жалобу ООО «КамстромПлюс» на аукцион с начальной ценой контракта 52,5 млн рублей
Он перевозил их под видом хозяйственных инструментов
Предпринимателей оштрафовали на 90 тысяч рублей
Нарушения выявила прокуратура в Курумканском районе
Российских работодателей уже с начала 2020 года будут поэтапно переводить на внедрение электронных трудовых книжек взамен бумажных аналогов
Труба лопнула из-за дефекта в период гарантийного срока на жилой дом
Свыше 89% организаций используют «бесконтактную» форму общения с налоговыми органами
Застройщик, по словам очевидцев, нарушает предусмотренные собственным проектом положения об экологически ограничениях
В этом есть коррупционные нарушения
Максим Бувалин избран генеральным директором единогласно
Жительница Читы взыскала с ООО «Садко Авто» почти 4 миллиона рублей за проданный компанией и сгоревший от технической неисправности автомобиль «Toyota RAV4»