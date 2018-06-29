В Забайкалье управляющую компанию обязали заплатить за падение на лестнице

В подъезде не было освещения



С управляющей компании ООО «Лидер» в посёлке Атамановка Читинского района решено взыскать компенсацию морального вреда, причинённого в результате падения с лестницы в подъезде жилого дома.



- Женщина, выходя из квартиры в вечернее время споткнулась в подъезде и сломала руку. Пенсионерка, как и другие жильцы дома, неоднократно обращалась в управляющую компанию с просьбами отрегулировать освещение лестницы в подъезде и установить перила, однако управляющей компанией их обращения игнорировались, - сообщает прокуратура Забайкальского края.



Обслуживание лестниц подъезда многоквартирного дома, а равно обслуживание осветительных установок возложена в силу договора на управляющую компании.



Суд удовлетворил требования женщины, взыскав с «управляшки» компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.





