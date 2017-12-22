В Улан-Удэ прошли торжественные мероприятия в честь Дня Энергетика

Филиалы «ТГК-14» в Бурятии празднуют День Энергетика



Праздничные мероприятия прошли во всех структурных подразделениях компании и в концертно-театральном центре «Феникс». Лучшим сотрудникам компании вручили награды за добросовестный труд и ответственное отношение к профессиональным обязанностям, сообщает пресс-служба ПАО «ТГК-14».



- В части реализации инвестиционной программы в компании мы завершили ряд важнейших проектов, которые позволили повысить надёжность энергоснабжения потребителей тепла и электроэнергии, - отметил в приветственном слове генеральный директор ПАО «ТГК-14» Алексей Лизунов. - В рамках инвестиционной программы в 2017 году выполнено строительство новой тепловой сети для перевода потребителей посёлка Верхняя Березовка на мощность Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Удалось произвести закрытие трех малых муниципальных котельных. В будущем мы будем идти только вперед к самым высоким целям. Сегодня, в день энергетика хочу поздравить всех присутствующих. Работа каждого из вас чрезвычайно важна, ответственна и достойна уважения, ведь это - тепло и комфорт в наших домах, бесперебойное функционирование производств, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения. Желаю всем нам отличного прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.



Более 300 работников «ТГК-14» в этот день получили награды различного уровня. Благодарности министерства энергетики России, почётные грамоты правительства Республики Бурятия, министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, благодарственные письма министерства образования и науки РБ, почётные грамоты администрации Улан-Удэ.



По доброй традиции, сотрудников компании пришли поздравить представители республиканской и городской власти. В числе первых с искренними поздравлениями и теплыми пожеланиями выступил Алексей Вячеславович Назимов, первый заместитель министра – председатель комитета по развитию энергетики и энергосбережению.



- Хочу поздравить всех, кто связал свою жизнь с энергетикой, взял на себя ответственность за надежное и бесперебойное энергоснабжение жителей города, республики,- отметил Алексей Вячеславович.



Поздравляя теплоэнергетиков и.о. мэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев выразил благодарность за бесперебойное обеспечение теплоснабжения столицы Республики Бурятия.



В приветственном слове координатор по управлению деятельностью филиалов «ТГК-14» по Бурятии Владимир Кружихин поблагодарил сотрудников филиалов и особо отметил вклад ветеранов компании.



- Большое спасибо Вам за преданность профессии, за кропотливый труд, за те усилия, которые вы прилагали для качественного выполнения своей работы. В преддверии наступающего нового 2018 года хочется пожелать Вам здоровья, тепла в сердцах, благополучия и добра вам и вашим близким! – резюмировал он.



Директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Дмитрий Дружинин, отметил высокий профессионализм сотрудников и ответственный подход к делу.



- Главное в нашем деле – это большая ответственность к исполнению поставленных задач, - рассказал Дмитрий Дружинин. - От подхода к рабочим моментам зависит качественное и бесперебойное теплоснабжение.



Поздравительные слова прозвучали и от директора филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии» Евгения Горюнова. Он рассказал, что много всего уже сделано и впереди - не менее тяжкий труд, но совместными усилиями возможно выполнить любые, даже самые трудновыполнимые задачи.



Торжественное собрание продолжилось выступлением лучших творческих коллективов Улан-Удэ.



