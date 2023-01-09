В Бурятии 22-летний парень выращивал дома коноплю









В Бурятии транспортные полицейские пришли с обыском в дом 22-летнего жителя Заиграевского района. Там обнаружили 1,2 килограмма марихуаны, а также оборудование для выращивания конопли в домашних условиях.У молодого человека изъяли светодиодную лампу, предназначенную для выращивания растений, две трубки с пластиковой ёмкостью в фольге и полимерные бутылки с удобрением.- Злоумышленник пояснил, что собрал наркосодержащее растение на окрестных полях для личного употребления, без цели сбыта. Изъятое оборудование он приобрёл в интернет-магазине в целях выращивания конопли в домашних условиях, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Молодому парню грозит 10 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемому избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.