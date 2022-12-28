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В Улан-Удэ женщина чуть не родила в пробке

В Улан-Удэ женщина чуть не родила в пробке
Происшествия, 
На помощь ей пришли сотрудники ГИБДД

В Улан-Удэ роженица едва не стала мамой, застряв в автомобильной пробке. Эту историю рассказала сама женщина через паблик «Аноним 03».

Всё случилось во вторник, 27 декабря. Дома у женщины начались схватки, она тут же поехала в роддом. Но их автомобиль попал в предновогоднюю пробку на проспекте Автомобилистов. Родовой процесс уже начался, ребёнок вот-вот должен был появиться на свет. К счастью, на помощь вовремя пришли дорожные полицейские.

- Я хочу сказать двум ребятам, сотрудникам ГАИ, просто огромное спасибо за жизнь нашей дочки. Откликнулись на нашу просьбу, расчищали коридор до самого роддома. Благодаря вам мы успели, буквально минута в минуту! И наша малышка родилась в роддоме под присмотром врачей! Дай Бог вам здоровья! Мы вам очень благодарны! –обратилась женщина.

Горожанка намеренно решила поблагодарить госавтоинспекторов через паблик с многотысячной аудиторией.

- То, что произошло, ещё раз доказывает, что есть добрые и отзывчивые люди в нашем мире! – написала счастливая мама.

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили достоверность этой истории. Подробности обещали рассказать чуть позже.

Подобный случай произошёл в столице Бурятии год назад. В середине ноября у женщины начались преждевременные роды на 24 неделе беременности. По пути в роддом они попали в пробку и обратились за помощью к экипажу ДПС, нёсшему службу на улице Комарова. Лейтенанты полиции Дмитрий Дондоков и Николай Зеленкин пересадили беременную в патрульный автомобиль и доставили её в железнодорожную больницу. Инспектор ДПС Николай Зеленкин на руках занёс женщину в больницу и передал врачам.

Затем роженицу экстренно госпитализировали в республиканский перинатальный центр, где она родила девочку весом 670 граммов. В реанимации ребёнок провёл три месяца, а затем ещё месяц реабилитации под наблюдением медиков. В апреле девочка весила уже четыре килограмма и находилась дома.

ГИБДД роды

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