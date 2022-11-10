Проверку уже начала полиция
В Улан-Удэ двухлетняя девочка вернулась из частного детского сада вся в царапинах и укусах. У ребёнка повреждены передняя часть тела, спина, руки. Страшные фото появились в телеграм-канале «Весь Улан-Удэ». Известно, что многочисленные повреждения на коже родители заметили, когда стали переодевать ребёнка.
«Когда они раздели ребёнка, то ужаснулись: по всему телу синяки и царапины. Как такое могло произойти - не понятно, однако детский сад объяснить произошедшего не смог», - говорится в сообщении.
После случившегося, вечером 7 ноября, в полицию обратилась бабушка девочки. В заявлении она указала, что на теле ребёнка множественные царапины и укусы.
- Для установления обстоятельств произошедшего сотрудниками полиции опрошены воспитатели дошкольного учреждения, мать девочки. Запрошены записи с камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято правовое решение, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
В полиции отметили, что семья на учёте не состоит.
В комитете по образованию Улан-Удэ также отреагировали на ситуацию, несмотря на то, что это не входит в их полномочия, так как повреждения малышка получила в частном детсаду.
- Осуществление надзора за детальностью частных детских учреждений не относится к компетенции комитета. Тем не менее, на данный вопиющий случай комитетом по образованию доведена информация до комитета по надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки Республики Бурятия, к компетенции которого относится осуществление надзора за образовательными организациями имеющими лицензию на образовательную деятельность для принятия соответствующих мер, - сообщили в пресс-службе комитета.
В Улан-Удэ малышка вернулась из детсада вся в царапинах
Происшествия, Фото:
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