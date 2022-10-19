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Двое жителей Иркутской области спасли мужчину от гибели на пожаре

Двое жителей Иркутской области спасли мужчину от гибели на пожаре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
«Дверь соседей была заперта, за ней были слышны крики и стоны», - рассказывают очевидцы

Вечером 12 октября в пятиэтажном доме в городе Железногорск-Илимск Иркутской области загорелась квартира. Особо отличились два местных жителя, которые спасли мужчину, вытащив его из огня.

Пожар произошёл в 10 квартале на четвёртом этаже жилого дома. 48-летний Сергей в позднее время вышел на прогулку с собакой и заметил языки пламени в окне соседней пятиэтажки. Мужчина передал питомца дочери, а сам поспешил на помощь.

В это же время на площадке парковал свой автомобиль 31-летний Александр. Он также заметил горение на верхнем этаже в доме напротив и кинулся туда.

Мужчины поднялись на четвёртый этаж и начали громко стучать в железную дверь, перекрывающую тамбур. Её открыла женщина. Дверь соседей была заперта, за ней были слышны крики и стоны. По подъезду распространялся сильный запах гари.

Вскрывать дверь начали сразу - жильцы дома очень быстро сориентировались, передали подручные средства: монтировку и гвоздодёр. Через несколько минут дверь поддалась. И сразу же из-за неё повалил густой чёрный дым.

- Я закрыл нос и рот одеждой и, держась как можно ближе к полу, проник внутрь квартиры. В коридоре наткнулся на лежащего человека, начал подтягивать его к выходу, - рассказал Сергей.

На помощь пришёл Александр. Вместе им удалось вытянуть пострадавшего в подъезд.

Соседи вызвали пожарных и уже держали наготове вёдра с водой. Мужчины пытались сами потушить пожар, но из-за лопнувшего от высокой температуры оконного стекла не смогли этого сделать. Резкий приток кислорода способствовал моментальному распространению пламени по комнате.

Огонь потушили прибывшие пожарные.

- К месту по вызову, поступившему в 23:07, были направлены две автоцистерны, автолестница, семь человек личного состава. На ликвидацию открытого горения им потребовалось порядка пяти минут. Из подъезда до приезда огнеборцев самостоятельно эвакуировались 12 человек. По их словам, помощь в эвакуации им оказывали Сергей и Александр, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В результате пожара была повреждена мебель и домашние вещи на площади 15 квадратных метров. По предварительным данным, пожар в квартире возник из-за короткого замыкания электропроводки.

Сейчас рассматривается вопрос о награждении мужчин, проявивших себя в условиях, сопряжённых с риском для жизни.
пожар спасение

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