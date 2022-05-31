Неизвестные выбросили снаряды на пустыре
Сегодня, 31 мая, в километре от посёлка Онохой Заиграевского района Бурятии на пустыре нашли снаряды. Местный житель, проходя мимо свалки, увидел подозрительные предметы и сообщил о находке в полицию.
На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН.
- Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденные предметы является артиллерийскими снарядами различного калибра со следами коррозии, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Снаряды будут переданы военным сапёрам для последующей утилизации.
Как сообщал «Байкал-Daily», 21 мая в селе Сотниково рыбаки нашли снаряд от ручного противотанкового гранатомёта. В начале мая в том же Сотниково местный житель обнаружил в кювете миномётную мину (к счастью, без взрывателя). В апреле улан-удэнец, купивший дом в СНТ «Сибиряк», нашёл снаряд на участке во время уборки.
В Бурятии на свалке нашли артиллерийские снаряды
Происшествия, Фото:
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