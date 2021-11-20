В Улан-Удэ на пожаре пострадал один человек

Происшествия, Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

Горело двухэтажное здание в Советском районе



Сегодня, 20 ноября, в Улан-Удэ на улице Мерецкова горело двухэтажное здание. Сигнал от диспетчера центрального пункта пожарной связи в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступил в 11:08.



На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны горел второй этаж. Угроза распространения на соседние здания была ликвидирована.



На данный момент пожар ликвидирован на площади 300 кв. м. К тушению пожара привлекались силы МЧС России: 25 человек личного состава и 6 единиц техники.



Есть один пострадавший. Он направлен в БСМП, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



