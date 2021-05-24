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В Бурятии по вине пьяного водителя пострадали два человека

В Бурятии по вине пьяного водителя пострадали два человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пьяный водитель легковушки врезался в другую машину

В субботу, 22 мая, в Селенгинском районе Бурятии пьяный водитель устроил ДТП. Всё произошло около 19 часов на 61 км автодороги «Гусиноозёрск – Петропавловка - Закаменск».

- 59-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с встречным автомобилем «Шкода Рапид» под управлением водителя 1960 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель и 59-летняя пассажир «Шкоды» с травмами были госпитализированы в Гусиноозёрскую центральную районную больницу.

Результат освидетельствования водителя составил 1.08 мг/л.

Всего за два выходных дня в Бурятии сотрудники ДПС задержали 24 пьяных водителя. Ещё девять человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Восемь автомобилистов сели пьяными руль второй раз за год.

Как сообщал «Байкал-Daily», неделю назад в Улан-Удэ пьяный водитель «Ауди А6» сбил женщину.


ДТП алкогольное опьянение
 
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