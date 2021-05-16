 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 мая

15 мая

14 мая

Популярное

В Улан-Удэ водитель «Ауди» сбил пешехода

В Улан-Удэ водитель «Ауди» сбил пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
После осмотра медиками пострадавшая женщина была отпущена домой

15 мая вечером 41-летний водитель «Ауди А6», следуя в состоянии алкогольного опьянения (показания алкотеста 1,51 мг/л) по дороге со стороны посёлка Энергетик в направлении улица Мокрова, сбил 60-летнюю женщину. Горожанка шла по тротуару в попутном направлении.

- В результате ДТП женщина получила травмы и после осмотра медиками была отпущена домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

ДТП произошло в районе остановки «140А квартал».

 

Всего за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД задержаны 24 водителя с признаками опьянения.


ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ водитель «Ауди» сбил пешехода
В Улан-Удэ водитель «Ауди» сбил пешехода
Происшествия, 16.05.2021
После осмотра медиками пострадавшая женщина была отпущена домой

Крупный пожар в Иркутской области: горят дачные дома
Крупный пожар в Иркутской области: горят дачные дома
Происшествия, 15.05.2021
Два пожара произошли днём в субботу в Бодайбо
Водителя, едва не утопившего пять туристов на Байкале, будут судить
Водителя, едва не утопившего пять туристов на Байкале, будут судить
Происшествия, 15.05.2021
Под лёд провалился внедорожник с туристами из Орла
В Тункинском нацпарке в Бурятии ликвидируют пожар
В Тункинском нацпарке в Бурятии ликвидируют пожар
Происшествия, 15.05.2021
Накануне в Бурятии тушили два лесных пожара
В Улан-Удэ парень истёк кровью на улице и умер
В Улан-Удэ парень истёк кровью на улице и умер
Происшествия, 14.05.2021
Прохожий зажимал рану умирающего парня
В центре Улан-Удэ засняли драку бомжей
В центре Улан-Удэ засняли драку бомжей
Происшествия, 14.05.2021
Автор видео считает, что подобные драки становятся обыденным явлением
В Иркутской области раскрыли убийство 18-летней давности
В Иркутской области раскрыли убийство 18-летней давности
Происшествия, 14.05.2021
Мужчина в ходе конфликта задушил знакомого
В Улан-Удэ горел четырёхквартирный дом
В Улан-Удэ горел четырёхквартирный дом
Происшествия, 14.05.2021
Огонь повредил половину жилого дома
Две улан-удэнки отдали деньги лжеполицейским
Две улан-удэнки отдали деньги лжеполицейским
Происшествия, 14.05.2021
Мошенники убедили жертв не рассказывать ничего своим близким
В Бурятии поджигателя леса вычислили по пачке сигарет
В Бурятии поджигателя леса вычислили по пачке сигарет
Происшествия, 14.05.2021
Внимательный участковый провёл расследование по одной выброшенной пачке сигарет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^