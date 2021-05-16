В Улан-Удэ водитель «Ауди» сбил пешехода













15 мая вечером 41-летний водитель «Ауди А6», следуя в состоянии алкогольного опьянения (показания алкотеста 1,51 мг/л) по дороге со стороны посёлка Энергетик в направлении улица Мокрова, сбил 60-летнюю женщину. Горожанка шла по тротуару в попутном направлении.- В результате ДТП женщина получила травмы и после осмотра медиками была отпущена домой, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.ДТП произошло в районе остановки «140А квартал».Всего за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД задержаны 24 водителя с признаками опьянения.