Усольчанин расплатился квартирой за долг по кредиту

От продажи жилья осталось всего 70 тысяч



Судебные приставы передали на продажу квартиру жителя Усолья-Сибирского Иркутской области в счёт оплаты задолженности по кредиту. Мужчина задолжал в пользу банка в свыше 1 млн рублей.



- О возбуждении исполнительного производства должник был уведомлён должным образом. Также неплательщику были разъяснены последствия неисполнения им долговых обязательств в добровольном порядке. Однако доводы должностного лица управления были проигнорированы. В связи с этим квартира была передана на торги, а также вынесено постановление на взыскание исполнительского сбора в размере 18 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.



Средства от продажи двухкомнатной квартиры в центре Усолья-Сибирского перечислены банку и в доход государства. Оставшаяся часть - 70 тыс. рублей - переведена гражданину.







