В Бурятии в ДТП пострадали 8 человек

Пострадавшие в авариях получили переломы костей черепа, предплечий и другие травмы



За прошедшие сутки в Заиграевском районе Бурятии зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими.



Так, около 16.30 21-летний водитель «ВАЗ-2103», следуя по улице Новожелезнодорожной в посёлке Заиграево, не справился управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. В результате ДТП пострадал 30-летний пассажир машины. С переломами костей черепа он госпитализирован.



Около 19.00 часов 61-летний водитель иномарки на автодороге «Улан-Удэ-Кижинга», в 10 километрах от села Новоильинск, совершил наезд на стоящий на обочине грузовик с полуприцепом. Он получил переломы обоих предплечий и был доставлен в медучреждение.



В тот же день около 23.00 часов на подъездной дороге к посёлку Сосновый Бор водитель «Субару Легаси» не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Помимо него, в автомобиле находилось трое 28-летних граждан. Все они получили травмы разной степени тяжести.



Аналогичное ДТП произошло около двух часов ночи на 38 километре трассы «5690 км ВСЖД – Старая Брянь», в 10 километрах от села Новая Брянь, с участием «ВАЗ-2106». Водитель и пассажиры - также молодые люди. Двое из них госпитализированы.



В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и причины аварий, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

