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Глава Бурятии пояснил по поводу грядущей вырубки иволгинских лесов

Глава Бурятии пояснил по поводу грядущей вырубки иволгинских лесов
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Алексей Цыденов заявил, что лес вблизи населённых пунктов вырубать не будут

Сегодня на очередной сессии Народного Хурала глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил скандальную ситуацию вокруг иволгинских лесов. Он заверил, что лес вблизи населённых пунктов вырубать не будут.

Как сообщал «Байкал-Daily», общественный резонанс начался в начале июня, когда стало известно, что Селенгинский ЦКК планирует взять леса в долгосрочную аренду для получения древесины на своё производство. Активную деятельность с требованием не допустить проект развил бурятский депутат Игорь Бобков. Недавно он написал письмо президенту Владимиру Путину, где указал на возможные серьёзные экологические последствия.

Сегодня в начале сессии депутат Александр Цыденов сообщил о собранных двух тысячах подписей жителей Иволгинского района против грядущей вырубки лесов.

В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что сплошная рубка деревьев не планируется.

- Границы лесных участков, которые передаются в аренду, близко к населённым пунктам не будут подходить. Специально остаются лесные участки для населения, для собственных нужд – на дрова, на строительство. Порядок использования лесов – выборочный. Выборочная рубка – это повышение плодовитости леса, - заявил Алексей Цыденов.

Он также встал на сторону Селенгинского ЦКК, подчеркнув, что это градообразующее предприятие. И наличие (или отсутствие) сырья напрямую сказывается на наличии рабочих мест для местного населения.

- Вопрос не в предприятии, а в жителях. У нас в прошлом году уже была ситуация, когда Селенгинский ЦКК останавливался из-за отсутствия сырья. Ущемления возможностей жителей и лесозаготовителей в Иволгинском районе не будет. Были встречи у главы района вместе с жителями и лесозаготовителями. Спросите их, и не вводите в заблуждение, - заключил Алексей Цыденов.

Отдельно отметил, что держит ситуацию на контроле. 
Лес Селенгинский ЦКК глава Бурятии Алексей Цыденов

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