Депутаты вновь бьют тревогу из-за участи иволгинских лесов

Сегодняшняя сессия Народного Хурала вновь началась с информации о планах по аренде пригородных лесов
Утром 30 июня очередная сессия Народного Хурала началась с выступления во время «часа заявлений» коммуниста Баира Цыренова по поводу судьбы лесов Иволгинского района. Также вопрос озвучил депутат Александр Цыденов. На предыдущей сессии эту тему также поднимал депутат Игорь Бобков.
Как сообщал «Байкал-Daily», леса планируют сдать в долгосрочную аренду Селенгинскому целлюлозно-картонному комбинату. Выступающие депутаты считают ситуацию с планируемой вырубкой лесов вблизи Улан-Удэ недопустимой.
Так, Александр Цыденов сообщил, что получил более двух тысяч подписей от обеспокоенных жителей Иволгинского района. Они требуют сохранить леса и не допустить их вырубки.
Кроме того, Баир Цыренов обратил внимание на несправедливость: бесплатный лес гражданам для индивидуального строительства выдавали в отдалённых местах.
- Сама постановка вопроса, когда мы в интересах развития промышленных предприятий даём им возможность вырубать максимально близко. А элементарно, когда программа по обеспечению со стороны государства лесом работала (может, ещё у кого-то остались эти билеты), то им дают возможность вывести только лес с отдалённого района И это просто становится невыгодно. Этот вопрос, наверное, с ни социальной точки зрения, ни с точки зрения справедливости неправильный. Ну и с точки зрения экологии, когда промышленное предприятие рубят в достаточно больших объёмах, - высказался Баир Цыренов.
Как сообщал «Байкал-Daily», Игорь Бобков недавно отправил обращение по поводу планируемой сдачи иволгинских в аренду в адрес Владимира Путина.
«К городу примыкают не только леса, плотная индивидуальная застройка и земли сельскохозяйственного назначения. Если лесам будет нанесён значительный урон, о сельском хозяйстве в ближайших окрестностях можно будет забыть. Пострадает не только земледелие, будет нанесён невосполнимый ущерб экологическому благополучию района, примыкающему (через хребет Хамар-Дабан) к Байкалу. Уже сейчас незаметно умирают ежегодно маленькие речки и ручьи Иволгинской долины, впадающие в реку Селенгу. Промышленная вырубка лесов ускорит этот процесс, грозящий катастрофой», - говорится в письме на имя президента.
Кроме того, Бобков направлял письменное обращение к XXIV Пандито Хамбо Ламе Дамбе Аюшееву. Его резиденция, кстати, как раз находится в Иволгинском районе. Игорь Бобков просил главу буддистов России использовать его огромный в Бурятии авторитет и повлиять на судьбу проекта.
9 июня на внеочередной сессии Народного Хурала ответ по поводу ситуации держала гендиректор ОАО «Селенгинский ЦКК» Лилия Деева. «Наше предприятие абсолютно легально ведёт свою деятельность, в рамках существующего законодательства. Есть проекты освоения лесов, по которым мы ведём свою лесохозяйственную деятельность», - заявила Лилия Деева.
Депутаты вновь бьют тревогу из-за участи иволгинских лесов
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