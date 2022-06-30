 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 июня

29 июня

Популярное

Депутаты вновь бьют тревогу из-за участи иволгинских лесов

Депутаты вновь бьют тревогу из-за участи иволгинских лесов
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Сегодняшняя сессия Народного Хурала вновь началась с информации о планах по аренде пригородных лесов

Утром 30 июня очередная сессия Народного Хурала началась с выступления во время «часа заявлений» коммуниста Баира Цыренова по поводу судьбы лесов Иволгинского района. Также вопрос озвучил депутат Александр Цыденов. На предыдущей сессии эту тему также поднимал депутат Игорь Бобков.

Как сообщал «Байкал-Daily», леса планируют сдать в долгосрочную аренду Селенгинскому целлюлозно-картонному комбинату. Выступающие депутаты считают ситуацию с планируемой вырубкой лесов вблизи Улан-Удэ недопустимой.

Так, Александр Цыденов сообщил, что получил более двух тысяч подписей от обеспокоенных жителей Иволгинского района. Они требуют сохранить леса и не допустить их вырубки.

Кроме того, Баир Цыренов обратил внимание на несправедливость: бесплатный лес гражданам для индивидуального строительства выдавали в отдалённых местах.

- Сама постановка вопроса, когда мы в интересах развития промышленных предприятий даём им возможность вырубать максимально близко. А элементарно, когда программа по обеспечению со стороны государства лесом работала (может, ещё у кого-то остались эти билеты), то им дают возможность вывести только лес с отдалённого района И это просто становится невыгодно. Этот вопрос, наверное, с ни социальной точки зрения, ни с точки зрения справедливости неправильный. Ну и с точки зрения экологии, когда промышленное предприятие рубят в достаточно больших объёмах, - высказался Баир Цыренов.

Как сообщал «Байкал-Daily», Игорь Бобков недавно отправил обращение по поводу планируемой сдачи иволгинских в аренду в адрес Владимира Путина.

«К городу примыкают не только леса, плотная индивидуальная застройка и земли сельскохозяйственного назначения. Если лесам будет нанесён значительный урон, о сельском хозяйстве в ближайших окрестностях можно будет забыть. Пострадает не только земледелие, будет нанесён невосполнимый ущерб экологическому благополучию района, примыкающему (через хребет Хамар-Дабан) к Байкалу. Уже сейчас незаметно умирают ежегодно маленькие речки и ручьи Иволгинской долины, впадающие в реку Селенгу. Промышленная вырубка лесов ускорит этот процесс, грозящий катастрофой», - говорится в письме на имя президента.

Кроме того, Бобков направлял письменное обращение к XXIV Пандито Хамбо Ламе Дамбе Аюшееву. Его резиденция, кстати, как раз находится в Иволгинском районе. Игорь Бобков просил главу буддистов России использовать его огромный в Бурятии авторитет и повлиять на судьбу проекта.

9 июня на внеочередной сессии Народного Хурала ответ по поводу ситуации держала гендиректор ОАО «Селенгинский ЦКК» Лилия Деева. «Наше предприятие абсолютно легально ведёт свою деятельность, в рамках существующего законодательства. Есть проекты освоения лесов, по которым мы ведём свою лесохозяйственную деятельность», - заявила Лилия Деева.

депутаты Народного Хурала Лес

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Бурятии освободил от должностей двух чиновников
Глава Бурятии освободил от должностей двух чиновников
Власть, 30.06.2022
Высокие должности освободились в двух республиканских агентствах
Депутаты вновь бьют тревогу из-за участи иволгинских лесов
Депутаты вновь бьют тревогу из-за участи иволгинских лесов
Власть, 30.06.2022
Сегодняшняя сессия Народного Хурала вновь началась с информации о планах по аренде пригородных лесов
Главы четырёх сёл в Бурятии получили представления прокуратуры
Главы четырёх сёл в Бурятии получили представления прокуратуры
Власть, 29.06.2022
Надзорный орган выявил нарушения бюджетного законодательства
Прокуратура внесла представление начальнику УФСИН по Бурятии
Прокуратура внесла представление начальнику УФСИН по Бурятии
Власть, 29.06.2022
Проверку в колонии-поселении проводила прокурор республики  
Власти района Бурятии пожурили за раннее завершение отопительного сезона
Власти района Бурятии пожурили за раннее завершение отопительного сезона
Власть, 28.06.2022
Закаменскому району штраф заменили на предупреждение
Упрдор «Южный Байкал» возглавил бывший заммэра Иркутска
Упрдор «Южный Байкал» возглавил бывший заммэра Иркутска
Власть, 27.06.2022
Приказ о назначении издало Федеральное дорожное агентство
В Бурятии учреждения культуры затянули с размещением документов
В Бурятии учреждения культуры затянули с размещением документов
Власть, 27.06.2022
Виновников привлекли к административной ответственности  
Путину написали письмо с просьбой не допустить вырубку иволгинских лесов
Путину написали письмо с просьбой не допустить вырубку иволгинских лесов
Власть, 27.06.2022
Обращение к президенту России направил бурятский депутат Игорь Бобков
Глава Бурятии подписал распоряжение о подготовке к отопительному сезону
Глава Бурятии подписал распоряжение о подготовке к отопительному сезону
Власть, 27.06.2022
На сегодняшний день процент готовности объектов ЖКХ превышает 50%
Ребёнок подарил главе Бурятии игрушечный джип в напоминание о плохих дорогах
Ребёнок подарил главе Бурятии игрушечный джип в напоминание о плохих дорогах
Власть, 24.06.2022
Необычный случай произошёл с главой Бурятии в Еравнинском районе
Администрацию Тункинского района Бурятии обязали выплатить 13 млн рублей
Администрацию Тункинского района Бурятии обязали выплатить 13 млн рублей
Власть, 24.06.2022
Свалку в Тункинском районе местные власти не убирали с 2016 года
Глава Бурятии выехал в Еравнинский район
Глава Бурятии выехал в Еравнинский район
Власть, 24.06.2022
Сегодня Еравнинский район отмечает 95-летие
Прокурор Бурятии проинспектировала колонию-поселение
Прокурор Бурятии проинспектировала колонию-поселение
Власть, 23.06.2022
Галина Ковалёва прошлась по всей территории колонии
Глава Бурятии выехал в Селенгинский район
Глава Бурятии выехал в Селенгинский район
Власть, 23.06.2022
Программу целевой поездки завершит фестиваль ТОСов
Глава МЧС России прибыл в Иркутск
Глава МЧС России прибыл в Иркутск
Власть, 22.06.2022
Рабочий график у министра сегодня весьма плотный

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^