Депутаты Хурала Бурятии устроили конфликт из-за вырубки лесов

В конфликт между депутатами Игорем Бобковым и Лилией Деевой вмешался глава Бурятии



Сегодня во время внеочередной сессии депутат Народного Хурала произошла конфликтная ситуациями между двумя депутатами. На «часе заявлений» Игорь Бобков подверг критике Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат из-за планов по долгосрочной аренде лесов в Иволгинском районе. По словам Бобкова, к нему обратились местные жители, опасающиеся массовой вырубки лесов.



- Замечу, это не государственное предприятие, а ОАО – общество с безграничной ответственностью, в том плане, что границ коммерсанты не замечают: как границ лесных делян, так и экологических интересов республики, - сказал с трибуны Игорь Бобков.



Он очень эмоционально высказал мнение, что в случае реализации проекта реки, текущие по территории Иволгинского района, вскоре могут совсем исчезнуть. «Так всегда происходит в местах, где вырубают лес», - обрисовал Игорь Бобков. Также он напомнил про грязный воздух в Улан-Удэ зимой, когда обширный частный сектор топит печи для обогрева. В этих условиях вырубка деревьев недопустима, высказал мнение депутат.



- Производит кислород зелень, она же поглощает CO2 и прочие вредные газы. Наилучшим производителем кислорода у нас являются деревья хвойных пород, - напомнил Бобков.



Гендиректор ОАО «Селенгинский ЦКК» Лилия Деева, которая также является депутатом Народного Хурала, ответила на обвинение. Она заявила, что Бобков позволил себе голословное обвинение в адрес предприятия. Вопрос с арендой лесных участков ещё решается, пояснила Деева.



- Игорь Александрович, вы голословно обвиняет нас. Никакие леса ЦКК ещё не переданы в арендное пользование. Как вы говорите «хищническая заготовка» - это можно сказать про нелегальные рубки. Но наше предприятие абсолютно легально ведёт свою деятельность, в рамках существующего законодательства. Есть проекты освоения лесов, по которым мы ведём свою лесохозяйственную деятельность, - заявила Лилия Деева.



Кроме того, она отметила, что в прошлом году ЦКК засеял 27 гектаров лесных территорий и пригласила депутатов выехать на место и посмотреть, как растут саженцы.



- Игорь Александрович, не надо свои политические амбиции или карьеру строить на лживой информации, - саркастически ответила она.



В завершение их спора выступил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он подтвердил слова Деевой о том, что вопрос аренды участков официально не решён. «Ещё ничего не оформлено, но в стадии оформления», - добавил глава. Он также опроверг информацию о сплошной вырубке леса в случае заключения договора.



- Леса сдаются, и рубка предусмотрена выборочная, а не сплошная. Следующее. От границ населённых пунктов от границ, где они подходят – это Калёново, Красноярово и Ошурково, граница будет отодвинута. И леса для местного населения – для заготовки дров, для строительных нужд – будут освобождены, границы участков будут скорректированы, они не будут переданы в долгосрочную аренду ЦКК, - сказал Алексей Цыденов.



Глава также подчеркнул, что этот вопрос он держит на контроле и попросил коллег «не переживать».

