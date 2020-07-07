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Глава Ростуризма призналась в любви к Бурятии и Байкалу

Глава Ростуризма призналась в любви к Бурятии и Байкалу
Власть,  Фото:страница Зарины Догузовой
Глава Ростуризма Зарина Догузова поделилась своим топом туристического потенциала Бурятии

Глава Ростуризма Зарина Догузова находилась в Бурятии с рабочим визитом со 2 по 5 июля. Она осмотрела объекты размещения и места турпоказа, а также перспективные точки роста, в частности ОЭЗ «Байкальская гавань». Зарина Догузова отметила, что Ростуризм намерен заниматься системным развитием туризма в республике, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В первый день руководитель Ростуризма посетила Иволгинский дацан, центр старообрядчества в селе Десятниково, центр обработки нефрита Oriental way. В субботу вместе с главой Бурятии Алексеем Цыденовым она осмотрела туристический комплекс «Парк Сагаан Морин» и отель «Байкальская Ривьера». Они стали базовыми объектами размещения в стартовавшей 5 июля чартерной программе для туристов из Москвы.

Во время рабочего выезда команды Ростуризма и правительства республики на территорию особой экономической зоны «Байкальская гавань» обсудили планы застройки туристического объекта.

- Самая перспективная с точки зрения развития - это особая экономическая зона «Байкальская гавань». Создавалась она достаточно давно - больше 10 лет назад, подведена обеспечивающая инфраструктура. Теперь наша задача - сформировать пул инвесторов, которые смогут качественно, комплексно и системно развить эту территорию, чтобы особая экономическая зона стала в перспективе курортом не только российского, но и мирового уровня. Я уверена, что это возможно сделать. Это большая задача нашей и региональной команд - привлечь как российских, так и иностранных инвесторов к развитию этой территории, - заявила руководитель Ростуризма.

В воскресенье, в день прибытия первого чартера из Москвы, прошла конференция «Особенности формирования турпродукта по Бурятии. Запуск чартерных программ» с участием представителей федеральных туроператоров. Глава Бурятии презентовал не вошедшие в экскурсионную программу TUI Travel известные туристические объекты: долину замерших вулканов, дацан с прижизненной сандаловой статуей Будды возрастом более 2500 тысяч лет и другие.

Алексей Цыденов поблагодарил Ростуризм за запуск чартерной программы в Бурятию, отметив, что это помогает создать долгосрочный спрос.

⁃ «Неорганизованный» турист не формирует долгосрочный спрос. Под неорганизованного туриста сложно привлекать инвестиции. У нас много гостевых домов, много маленьких отелей, и это потому, что у крупного инвестора нет уверенности в сохранении спроса. Выстраивать долгосрочную программу в таком формате сложно. Старт чартерной программы сам по себе означает приход крупного туроператора, который продает турпродукт на Байкале по всей стране. С учётом того, что в регионах мало знают о наших возможностях - это большой шаг к большим инвестициям, - заявил Алексей Цыденов.

Люди. Природа. Еда

В ходе конференции Зарина Догузова поделилась своим личным топ-3 туристического потенциала Бурятии.

- Если озвучить топ-3 причин, по которым сюда нужно приезжать и возвращаться, то в первую очередь это, наверное, люди. Вообще наша страна славится гостеприимством, но это гостеприимство очень разное от региона к региону. Здесь люди невероятно тёплые и за это спасибо. Действительно, было очень тепло и радушно. На второе место я бы поставила природу, потому что она уникальная и неповторимая. И на третье место я поставлю еду. Помимо того, что все мы любим путешествовать, мы все ещё любим вкусно есть. В Бурятии очень вкусно, и я надеюсь, что наши дорогие туристы, которые сюда впервые приехали, смогут в полной мере насладиться вкусностями республики, - резюмировала Зарина Догузова.

Также она высказалась о неблизком расстоянии и транспортной доступности Бурятии с точки зрения туристического бизнеса.

- Много экзотики. Конечно, это всё не очень близко к Москве, но в целом преодолеваемое расстояние особенно когда комфортная цена на перелёт, есть комплексное предложение за относительно небольшие деньги. Можно весь этот необычный колорит прочувствовать, оказаться совершенно в другом мире через чуть больше, чем через пять часов ты как будто посещаешь другой мир. И это как раз подтверждает тезис о том, что Россия уникальна, в ней каждый может найти удовольствие, природу, колорит на свой вкус. И Россия - это целый огромный мир, где Бурятия этому подтверждение. Ну и уникальное торговое предложение республики - это невероятное по красоте природы озеро Байкал, - отметила глава Ростуризма.

Также Зарина Догузова поделилась личными впечатлениями и рассказала о том, как искупалась в озере Байкал.

- В этом смысле Байкал стал для меня открытием. Я искупалась несколько раз, поплавала, причём достаточно долго. Хотя это удивительно, потому что озеро холодное. Но мне было достаточно комфортно. Байкал – это место силы. Это нужно прочувствовать каждому, даже тем, кто боится холодной воды в озере нужно обязательно поплавать. Оно заряжает какой-то невероятной энергией, оно, правда, магическое, живое, - поделилась впечатлениями Зарина Догузова.

После того, как глава Ростуризма покинула республику, она написала отзыв о Бурятии на своей странице в Инстаграм. В начале своего поста Зарина Догузова призналась в любви республике и Байкалу.

- Хочу признаться в любви Республике Бурятия и, конечно же, озеру Байкал. Сочетание этники, экзотики, самобытности с невероятной красотой природы — вот что подкупает любого, кому посчастливится здесь оказаться. Я не смогла устоять перед очарованием местных пейзажей и свободное от рабочих встреч время посвятила прогулкам, купанию и знакомству с гастрономическими изысками этого щедрого региона, - написала Зарина Догузова.

Также глава Ростуризма отметила, что сделать Бурятию центром притяжения для туристов со всего мира — это реальная и вполне осуществимая задача.

- Но также все мы осознаем, как важно соблюсти баланс и сделать регион более доступным для путешественников без вреда для экологии озера, - отметила глава Ростуризма.

В конце Зарина Догузова добавила, что вопросу привлечения туристов, инвесторов и проработки логистики ведомством будет уделено «самое пристальное внимание».




Ростуризм глава РБ правительство республики туризм
 
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