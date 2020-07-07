Глава Ростуризма призналась в любви к Бурятии и Байкалу

Публикация от Зарина Догузова (@doguzova_zv) 6 Июл 2020 в 6:21 PDT

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В конце Зарина Догузова добавила, что вопросу привлечения туристов, инвесторов и проработки логистики ведомством будет уделено «самое пристальное внимание».