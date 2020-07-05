Планируется, что с 5 июля по 22 сентября республику посетят более 1700 туристов из России
Сегодня, 5 июля, в международном аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ приземлился первый чартерный рейс.
Чартерную программу организовал при поддержке Ростуризма туроператор TUI Россия.
- Проект реализуется благодаря поддержке правительства Бурятии, министерства туризма республики и туроператоров региона. Более 160 гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России прибыли на отдых в Бурятию, - сообщили в туристском информационном центре «Байкал».
Планируется, что с 5 июля по 22 сентября 2020 года республику посетит более 1700 туристов из России.
- Республика предлагает им в первую очередь экскурсионный, познавательный и экологический туризм. Кроме этого, акценты расставлены на возможностях особо охраняемых природных территорий - Баргузинского и Байкальского заповедников, Забайкальского национального парка, - отметили в центре.
О запуске подобных чартерных рейсов стало известно в начале июня. Стоимость недельного тура на озеро Байкал на базе чартерной авиаперевозки будет начинаться от 30 тысяч рублей.
В стоимость будет входить гостиница, авиаперелёт и экскурсионная программа на выбор.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 июля в Улан-Удэ прилетела руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова. Накануне открытия чартерных рейсов в столицу Бурятии глава Ростуризма ознакомилась со знаковыми объектами, которые будут посещать путешественники.
В Улан-Удэ прилетел первый чартер со 160 туристами
Общество, Фото:
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