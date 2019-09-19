Журналист из Бурятии занял место иркутской чиновницы, назвавшей людей «быдлом»

Павел Добродеев возглавил пресс-службу губернатора и правительства Иркутской области
С 17 сентября временно замещающим должность начальника управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области назначен Павел Добродеев.
Павел Добродеев окончил Бурятский государственный университет по специальности «филология». Десять лет работал в средствах массовой информации в Улан-Удэ. В том числе был собственным корреспондентом в Улан-Удэ редакции программного вещания, заместителем главного редактора редакции информационного вещания, главным редактором Редакции ТВ-проектов, ООО Телерадиокомпания «Аист».
Впоследствии стал заместителем главного редактора – руководителем канала «Камертон», главным редактором редакции оперативных новостей этой же телекомпании. Перед этим четыре года проработал заместителем генерального директора по региональному развитию ООО «Сити Медиа Информ» в Красноярске.
В 2003 году стал лауреатом премии «ТЭФИ-регион».
С 2016 года Павел Добродеев занимал должность заместителя начальника экспертного управления губернатора и правительства Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», место руководителя пресс-службы губернатора стало свободным после ухода Ирины Алашкевич. Она «прославилась» на всю страну после скандала с оскорблениями пострадавших от наводнения жителей города Тулун.
В августе появилась аудиозапись, где женщина называла пострадавших «бичёвней» и «быдлом». Также она говорила, что во время визита Владимира Путина люди «готовы были землю целовать» и «готовы были кипятком описаться от счастья».
Сперва Алашкевич назвала запись «провокацией». Была начата служебная проверка, на время которой чиновница ушла в отпуск. 2 сентября ситуацию прокомментировал лично президент Путин, который заявил: если Алашкевич «так сказала, то она непорядочный человек».
На прошлой неделе стало известно об увольнении Ирины Алашкевич по собственному желанию. Она написала большой пост на своей странице в соцсети, где попросила прощения у тулунцев. Но также она заявила, что аудиозапись была смонтирована специальным образом, а те самые фразы про «быдло» «вырваны из контекста». Журналисты Рен ТВ обманом пробрались в её квартиру, сообщила Алашкевич.
Журналист из Бурятии занял место иркутской чиновницы, назвавшей людей «быдлом»
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