Бурятия к лету отремонтирует водовод в посёлке ДНР

Общество, Фото: УКС РБ

В Старобешево заменят трубы и починят насосную станцию



Бурятией в рамках помощи подшефному району ДНР на этот год запланировано обновление большого количества инфраструктуры, в том числе водовода в посёлке Старобешево. Работы на объекте включают в себя капитальный ремонт насосной станции, резервуаров и магистральных труб. Подрядчик уже выполнил 15% от общего объёма.



На сегодняшний день трубы, пролегающие от насосной станции и в самом посёлке сильно устарели. В прошлом году власти Бурятии совместно с администрацией Старобешевского района приняли решение заменить их на новые. И уже в марте этого года работы развернулись на нескольких участках: от насосной станции до переулка Донецкого, от переулка Донецкого до улицы Котовского, а также в центре посёлка по улицам Чехова и Чкалова.



Кроме этого, подрядчик приступил к ремонту насосной станции. В здании будет заменена кровля, часть окон и обновлено оборудование. Завершить работы планируется в июне этого года.



Как отметили в управлении капитального строительства РБ, на сегодняшний день документация, где указано расположение сетей водоснабжения в посёлке Старобешево, отсутствует. Специалисты заново проводят инвентаризацию и выявляют сети водоснабжения для создания схемы.

